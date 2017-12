Peste 100 de instituții de învățământ din întreaga lume vor fi prezente la București, la World Education Fair

Tinerii români care își doresc să studieze în afara țării vor avea ocazia să intre în universul celor mai prestigioase instituții de învățământ din întreaga lume, în cadrul celui mai important târg educațional al anului, World Education Fair. Aflat la cea de-a 26-a ediție, evenimentul prezintă ofertele a peste 100 de instituții de învățământ din întreaga lume, de la școli generale, licee și universități până la tabere educaționale. Târgul va avea loc la București, în perioada 18 - 19 februarie, la Hotel Radisson Blu. Alte două sesiuni ale evenimentului vor fi organizate în 21 și 23 februarie, la Craiova și Constanța.

„Interacțiunea interculturală în lumea în care trăim este de o importanță colosală pentru viitorul tinerilor, de aceea în fiecare an ne străduim să aducem la World Education Fair instituții dintre cele mai prestigioase, care provin din diverse spații culturale ale lumii. Considerăm că decizia de a alege locul unde urmează să-ți petreci câțiva ani din viață este extrem de importantă și necesită contactul direct cu oamenii de acolo. Din acest motiv, prin conceptul Educație 360 ne străduim ca, în fiecare an, în cadrul târgului să punem față-n față reprezentanții respectivelor instituții cu publicul român interesat de studii în afara țării”, a declarat managerul departamentului „Universități în Străinătate” din cadrul IntegralEdu, Ana Maria Papp.

GERMANIA VINE CU MAI MULTE INSTITUȚII DE RENUME, FAȚĂ DE ANII TRECUțI

În cadrul târgului vor participa instituții din Marea Britanie, Germania, Italia, Spania, Grecia, SUA, Elveția, Olanda, Portugalia, Canada, Franța, Danemarca și China. De asemenea, mai multe țări vor veni cu oferte noi pentru români, cum ar fi Green River College din SUA.

„Studiile din domeniul resurselor umane făcute în ultimii ani au arătat că la mare căutare în România, după limba engleză, este limba germană, fie că vorbim de manageri, traducători, profesori, funcționari din sistemul public sau operatori de call center. De aceea este îmbucurătoare prezența Germaniei din acest an, care vine cu o paletă mai largă de instituții de învățământ decât în anii trecuți, unele fiind chiar specializate pe învățarea limbii germane, cum sunt Humboldt Institut sau Goethe Institut, pe care îi vom reprezenta. Acestea oferă cursuri pentru copii începând de la 7 ani, dar și pentru adulți, ambele având reprezentanțe în zeci de țări ale lumii, adresându-se și celor interesați de intensificarea schimbul intercultural”, a mai precizat Ana Maria Papp.

TABERE EDUCAȚIONALE UNDE TE PREGĂTEȘTI PENTRU MESERIA PE CARE O VEI FACE

Unele dintre instituțiile prezente la World Education Fair vin și cu oferte pentru tabere educaționale, individuale sau de grup, în destinații precum Franța, SUA, Elveția, Spania, Germania sau Marea Britanie.

„Printre cele mai populare destinații la capitolul tabere de grup se numără Marea Britanie, Portugalia și Germania. În aceste tabere de grup pot merge copii începând de la 8 ani până la 18 ani. Acestea aparțin unor instituții prestigioase și permit dezvoltarea cunoștințelor de limbi străine, implică elevii în activități recreative, sportive și chiar artistice. De asemenea, în cadrul World Education Fair vor fi prezente și tabere care permit testarea sistemului de învățământ britanic, cum este programul Vara academică, la DLD College din Londra, care pe lângă asta oferă și pregătire pentru cei care vor să meargă mai departe să studieze medicina sau se pregătesc pentru admiterea la prestigioasele universități Oxford și Cambridge”, a spus managerul departamentului „EduTabere în Străinătate” din cadrul IntegralEdu, Alexandra Piha.

TINERII VOR FI AJUTAȚI SĂ ÎȘI ALEAGĂ PROFESIA CARE LI SE POTRIVEȘTE

Testele de orientare profesională Cambridge Occupational Analysts (COA) sunt create pentru copiii și tinerii din diferite grupe de vârstă și au fost testate de-a lungul a peste 25 de ani în mai mult de 50 de țări din întreaga lume.

„Testele COA sunt unelte necesare pentru a descoperi ce domeniu de studiu i se potrivește cel mai bine unui tânăr. Acestea vin mai ales în întâmpinarea situațiilor când elevul, aflat la finalul studiilor gimnaziale sau liceale, nu știe încotro să meargă sau a celor în care după primul an de facultate își dă seama că domeniul studiat nu i se potrivește. Raportul de evaluare emis în urma testării unui candidat scoate în evidență un set de domenii de studiu care-i sunt potrivite și în care ar putea să exceleze. În România, IntegralEdu este singura entitate autorizată să aplice testele COA, iar în cadrul World Education Fair din aceste zile vor fi prezenți și reprezentanți ai COA”, a explicat Ana Maria Papp.

STUDIILE ÎN MAREA BRITANIE POT FI PLĂTITE MAI UȘOR

Marea Britanie își deschide și mai mult porțile pentru studenții din afară. Începând din acest an, cei care doresc să opteze pentru studii postuniversitare în Marea Britanie pot lua un împrumut în valoare de 10.000 lire, pentru doi ani, concomitent cu un împrumut ERASMUS PLUS de 9.300 lire, pentru un program de un an, sau 13.900 lire, pentru doi ani. O parte dintre universitățile la care se poate ajunge prin aceste împrumuturi vor fi prezente la World Education Fair.