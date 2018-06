Peste 1.600 de urgențe și sute de internări, la Constanța! Ce s-a întâmplat?

Atunci când cabinetele medicilor de familie, dar și policlinicile sunt închise, oamenii nu au de ales și apelează la singura unitate sanitară de urgență care tratează toate cazurile, indiferent de gradul de dificultate - Unitatea de Primire a Urgențelor (UPU) a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei” Constanța. Constanța este printre puținele județe mari din țară care nu are un spital municipal, nu are un spital materno-infantil. Rezultatul: nebunia creată în UPU vara, în plin sezon estival, dar și haosul care se creează în mini-vacanțe. Cine are de suferit de pe urma nepăsării celor răspunzători să înființeze spitale? Pacienții, care ajung să stea cu orele în UPU. Nimeni nu are cum să contrazică acest aspect, în condițiile în care în 96 de ore s-au perindat prin UPU peste 1.600 de oameni.

Astfel, în intervalul 31 mai, ora 8.00 - 4 iunie, ora 8.00, la UPU au fost înregistrați 1.653 de pacienți (492 cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani, restul adulți). În urma evaluării stării de sănătate, 362 au fost internați (88 de copii).

Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în primele 24 de ore din interval (31 mai ora 8.00 și 1 iunie 8.00). Astfel, de joi până vineri, au fost aduși la UPU 457 de pacienți. Este vorba despre 124 de copii și 329 adulti, a anunțat SCJU, într-un comunicat. În urma investigațiilor de specialitate, medicii din cadrul UPU SMURD au decis internarea a 121 de pacienți. Cele mai multe cazuri au fost spitalizate în secțiile: Pediatrie - 24, Obstetrică Ginecologie 1 și 2 - 23, Cardiologie - 12.

În 1 iunie, la UPU au fost înregistrați 112 de minori, 18 copii cu vârste cuprinse între 0 și 1 an și 94 cu vârste cuprinse între 1 și 17 ani. 23 au rămas internați în secția Pediatrie, 1 la Chirurgie și ortopedie pediatrică.

În total, în minivacanța de 1 Iiie, pe COD VERDE au fost repartizați 1.455 de pacienți, în vreme ce pacienții al căror risc vital a fost evaluat ca fiind imediat, cât şi pacienţii pentru care exista un risc de agravare rapidă au fost repartizați pe codurile ROȘU și GALBEN (16 - cod roșu și 104 - cod galben). Pe codurile albastru și alb au fost repartizați 42, respectiv 36 de pacienți.