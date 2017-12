Peste 2.000 de cărţi despre Hitler au fost publicate în Germania în 2013

Peste 2.000 de cărţi despre Adolf Hitler au fost publicate în Germania în anul 2013, fapt ce demonstrează un interes record al germanilor faţă de liderul nazist pentru prima dată de la înfrângerea celui de-al Treilea Reich de către forţele aliate, la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. Informaţia a fost făcută publică în urma unui studiu efectuat de grupul de monitorizare a presei din Germania, care a constatat că volumele şi filmele despre Hitler au atins un număr record în 2013. Astfel, în ceea ce priveşte filmele documentare, acestea sunt difuzate de două ori pe zi de televiziuni din Germania, cu titluri de la "Hitler's Wonder Weapons", "Hitler and the Holy Lance" şi până la "Hitler's War" şi "Hitler's Blitzkrieg". Numai televiziunea publică germană ZDF a difuzat 109 filme documentare despre Hitler în 2013. "Având în vedere că istoria este unul dintre principalele noastre domenii de interes, nu este surprinzător faptul că difuzăm atât de multe programe despre naţional-socialism", a declarat Robert Bachem, directorul ZDF. Sociologii au pus creşterea interesului faţă de Hitler şi nazişti în rândul populaţiei germane pe seama faptului că majoritatea germanilor de astăzi nu au trăit experienţa celui de-al Doilea Război Mondial. De asemenea, populaţiei germane din prezent îi este mai puţin ruşine de această perioadă decât generaţiilor trecute şi este mai nerăbdătoare să înveţe mai multe lucruri despre Germania nazistă şi cel de-al Treilea Reich. În numeroase familii din Germania, al Doilea Război Mondial a rămas un subiect tabu timp de multe decenii de la încheierea războiului, în 1945. Totuşi, acest lucru pare să fie reexaminat în cultura germană, având în vedere numărul record de cărţi dedicate acestei perioade istorice, care au apărut recent, cele mai multe dintre ele fiind scrise de autori care acum au între 50 şi 60 de ani şi care au încercat să lumineze trecutul sumbru al familiilor din care provin. În unele cazuri, autorii au fost şocaţi să descopere că părinţii sau rudele lor au fost membri devotaţi ai Partidului Naţional-Socialist al Muncitorilor din Germania, condus de Adolf Hitler, înainte de a deveni cancelar al celui de-al Treilea Reich. Adolf Hitler s-a născut la data de 20 aprilie 1889 şi a fost cancelarul Germaniei între 1933 şi 1945, dictatorul Germaniei naziste între 1934 şi 1945 şi figură centrală a celui de-al doilea Război Mondial şi a Holocaustului. La 30 aprilie 1945, în timpul ultimelor lupte din Berlin, când trupele sovietice se aflau la mică distanţă de cancelaria Reich-ului, Hitler s-a sinucis, otrăvindu-se cu cianură şi împuşcându-se, împreună cu Eva Braun, partenera lui de viaţă cu care se cununase în ajun.