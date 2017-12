Peste15.500 de persoane bolnave de gripă A/H1N1 în 53 de ţări

Virusul gripei A/H1N1 a contaminat 15.510 persoane din 53 de ţări, provocînd moartea a 99 dintre acestea, potrivit unui nou bilanţ al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS). În Statele Unite au fost semnalate 7.927 de cazuri, din care 11 mortale, în Mexic, 4.910 cazuri, din care 85 mortale, în Costa Rica, 33 de cazuri, din care unul mortal, în Japonia, 364 de cazuri, în Spania, 143, în Marea Britanie, 203, în Argentina, 37 de cazuri, în Australia, 147. Au mai fost depistate cazuri de gripă porcină în Austria, Cehia, Danemarca, Bahrain, Belgia, Brazilia, Chile, China, Colombia, Costa Rica, R. Dominicană, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Finlanda, Franţa, Germania etc. Ministerul chinez al Sănătăţii a anunţat, ieri, primul caz confirmat de transmitere a virusului gripei porcine (A/H1N1) pe plan local, într-o provincie din sudul ţării. Toate celelalte 14 cazuri de infectare cu virusul gripei porcine vizau persoane revenite din străinătate. Într-un comunicat anterior, în care se anunţa un caz suspect de contaminare la o persoană care nu călătorise în străinătate, Ministerul chinez al Sănătăţii precizase că este vorba de o persoană de 24 de ani din provincia Guangdong. Tînăra avea legături cu o persoană bolnavă de gripă porcină care lucrase la un spital din New York şi venise în China săptămîna trecută. Pe de altă parte, un membru al delegaţiei americane care pregăteşte sărbătorirea a 65 de ani de la Debarcarea aliaţilor la 6 iunie, în Franţa, a fost spitalizat din cauza contractării virusului A/H1N1, iar 11 persoane au primit tratament preventiv, a anunţat, vineri, prefectul regiunii. Persoana diagnosticată cu acest virus, o americancă în vîrstă de 54 de ani, care a ajuns luni în Franţa, a fost spitalizată la Caen, în nord-vestul ţării, şi va rămîne sub observaţie şase-şapte zile, a precizat prefectul din Basse-Normandie, Christian Leyrit. “Este vorba de cel de-al 24-lea caz confirmat în Franţa. Această persoană care lucrează pentru administraţia americană este bine. Unsprezece persoane care au intrat în contact direct cu aceasta au primit un tratament preventiv şi sînt obligate să rămînă în camerele lor de hotel timp de 24 de ore”, a adăugat el. Doi specialişti din cadrul Institutului de supraveghere sanitară vor desfăşura o anchetă pentru a fi siguri că nicio altă persoană nu a intrat în contact direct cu femeia bolnavă în afară de cele 11 deja tratate preventiv. Acest caz banal de gripă A/H1N1 nu va avea, evident, nicio consecinţă asupra ceremoniilor de la 6 iunie la care trebuie să participe preşedintele american Barack Obama. Vineri, un bebeluş în vîrstă de opt luni şi jumătate a fost diagnosticat cu gripă porcină în Slovacia, devenind astfel a doua persoană înregistrată cu această boală, după tatăl său, după cum a anunţat, la Bratislava, şeful serviciilor de igienă slovace, Ivan Rovny. În vîrstă de 37 de ani, tatăl copilului a călătorit recent în SUA, a precizat Rovny, înainte de a anunţa că este vorba probabil de o transmitere a virusului A/H1N1 între persoane. Bebeluşul şi tatăl său sînt spitalizaţi la Bratislava. Mama copilului nu prezintă simptome ale bolii, potrivit lui Rovny. “Bebeluşul se află în stare bună, nu prezintă febră. Testele efectuate asupra mamei lui sînt negative”, a declarat acesta. Tatăl bebeluşului va putea fi autorizat să părăsească spitalul în următoarele trei, patru zile. Slovacia a devenit în această săptămînă cea de a 49-a ţară în care se înregistrează îmbolnăviri de gripă porcină. Virusul A H1N1 a fost depistat şi la un pacient spitalizat în Eger, în nordul Ungariei, potrivit declaraţiei ministrului ungar al Sănătăţii, Tamas Szekely, citat de MTI. Pacientul este un cetăţean brazilian. Şi autorităţile medicale din Estonia au anunţat vineri primul caz confirmat de gripă A H1N1 în această ţară cu 1,3 milioane de locuitori, potrivit AFP.