Peter Gabriel va lansa un album de coveruri

Muzicianul britanic, acompaniat de o orchestră, va lansa, în primăvara anului viitor, un album de coveruri intitulat ”Scratch My Back”, pe care vor fi incluse piese ale unor trupe precum Radiohead, Arcade Fire, Elbow şi Bon Iver. Presa britanică spune că ”acest album va fi un troc muzical între o serie de artişti legendari care vor interpreta fiecare cîte un cîntec al celorlalţi artişti incluşi în acest proiect. Aceste cîntece nu sînt doar simple coveruri. Ele sînt interpretări importante ale unor piese celebre. E ceva destul de radical”. Printre celelalte trupe ale căror piese vor fi incluse pe acest material discografic se numără The Kinks, Lou Reed, David Bowie, Neil Young şi Talking Heads.

Deşi albumul nu este aşteptat mai devreme de primăvara 2010, o presupusă listă a pieselor incluse pe acest material a fost deja dată publicităţii de un distribuitor japonez. Potrivit acestei liste, pe albumul ”Scratch My Back” vor fi incluse următoarele piese: ”Heroes” (David Bowie), ”Street Spirit” (Radiohead), ”The Book of Love” (Magnetic Fields), ”Flume” (Bon Iver), ”My Body Is a Cage” (Arcade Fire), ”Listening Wind” (Talking Heads), ”I Think It\'s Going to Rain Today” (Randy Newman), ”Après Moi” (Regina Spektor/Eartha Kitt), ”Waterloo Sunset” (The Kinks), ”The Boy In The Bubble” (Paul Simon), ”The Power of the Heart” (Lou Reed), ”Philadelphia” (Neil Young) şi ”Mirrorball” (Elbow).

Peter Gabriel este un muzician britanic născut în 1950, devenit celebru după ce a activat în trupa de rock progresiv Genesis, în calitate de solist principal şi flautist. După despărţirea de Genesis, Peter Gabriel a avut o carieră solo încununată de succes. Recent, artistul şi-a concentrat eforturile asupra producţiei şi promovării muzicale, dar şi a noilor tehnici moderne de distribuţie digitală a muzicii. Peter Gabriel este implicat în numeroase acţiuni umanitare şi a primit Polar Music Prize pe 2009.