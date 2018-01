Petre Buduru, ofertat de FC Farul

Rămasă fără preşedinte executiv, după ce Florentin Chiroreanu a renunţat la funcţie, FC Farul este în căutarea unui conducător cu experienţă. Patronul clubului constănţean l-a ofertat pentru funcţia de preşedinte executiv pe Petre Buduru, care a mai ocupat această funcţie la gruparea de la ţărmul mării în anii ’90, înainte de a trece la Dinamo. Răspunsul lui Buduru este aşteptat zilele acestea, însă fostul atacant al Farului doreşte să continue ca preşedinte executiv la Dinamo. În aceste condiţii, favorit la preluarea destinelor clubului constănţean devine Mircea Crainiciuc, care a mai lucrat la Farul, pînă în urmă cu trei sezoane, ca director sportiv. Alte nume vehiculate pentru postul de preşedinte executiv sînt şi cele ale lui Vasile Curt (fost arbitru purtător al ecusonului FIFA) şi Vasile Mihu (preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal Constanţa). Patronul clubului constănţean i-a propus prima oară funcţia de preşedinte executiv lui Ion Marin, însă acesta a declinat oferta, preferînd să rămînă director tehnic.

Gache nu va avea vacanţă în această vară

Înlocuitorul lui Basarab Panduru pe banca tehnică a “rechinilor” va fi Constantin Gache, însă Farul nu poate oficializa mutarea de pe banca tehnică, deoarece Gache mai are de disputat o etapă cu Delta Tulcea, în liga secundă. Gache a confirmat interesul Farului şi a acceptat să discute despre revenirea sa la Constanţa: “Este adevărat că am purtat discuţii cu conducerea executivă a Farului. Sînt farist convins. Farul şi fotbalul m-au făcut să fiu ceea ce sînt azi. Despre trecerea mea la Farul nu pot să vorbesc încă, deoarece mai am o etapă de disputat cu Delta Tulcea”, a afirmat Gache. Tehnicianul Deltei Tulcea nu va avea deloc parte de vacanţă în această vară, după meciul de sîmbătă, din ultima etapă a Ligii a II-a, de la Modelu, el urmînd să se prezinte luni, 11 iunie, la reunirea Farului.

Todoran pleacă în luna de miere la Londra şi Paris, iar Vlas în Egipt

Dinu Todoran, mijlocaşul Farului, care s-a căsătorit duminică, la Braşov, va petrece luna de miere la Paris şi Londra, în timp ce portarul Adrian Vlas, care a spus adio burlăciei tot duminică, va pleca împreună cu soţia în voiaj de nuntă în Egipt. Todoran speră ca luna de miere alături de soţia sa, Tania, să fie una “de vis”. Naşii cuplului Dinu şi Tania Todoran au fost fotbalistul rapidist Marius Mădărăşanu şi soţia sa. La nunta lui Adrian Vlas cu Irina Miron, cavaler de onoare a fost stelistul Vasilică Cristocea, căruia Vlas îi va fi naş la nunta programată pe 1 iulie.