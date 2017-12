Petre Roman își reia mandatul de deputat

Plenul Camerei Deputaţilor a votat marți cu 216 voturi ''pentru'', o abţinere şi un vot neexprimat raportul Comisiei juridice şi proiectul de Hotărâreprin care Petre Roman îşi recapătă mandatul de deputat după un an și jumătate, prilej pentru o nouă ''răfuială'' a aleșilor cu ANI.

Deputatul UDMR Mate Andras a declarat, în cadrul dezbaterilor din plenul Camerei Deputaţilor că formaţiunea din care face parte nu se va grăbi să excludă un coleg, afirmând că vor vota revocarea hotărârii anterioare a Parlamentului în cazul lui Petre Roman.

''Nu ne grăbim cu constatarea incompatibilităţilor şi nici cu excluderea unui coleg și vacantarea unui post de deputat'', a explicat el.

Mate Andras a argumentat că atunci când solicitarea ANI a ajuns în Comisia juridică deputaţii UDMR şi PNL au decis că nu se impune vacantarea locului obţinut de Petre Roman, deputat PNL la acea vreme, însă ANI a ''insistat'' şi a dispus şi amenzi.

''Dacă din partea ANI s-a insistat pe nedrept încălcând un interes sau un drept legal - în speţă dreptul de a vota, de a fi prezent şi de a-şi exercita mandatul - este vorba despre infracţiunea de abuz în serviciu aşa cum prevede noul Cod penal. Parchetul trebuie să se se sesizeze automant şi să verifice aceste aspecte, ceea ce cred că se va întâmpla dacă suntem într-un stat de drept. E foarte important să vedem cine a insistat pentru că din informaţiile pe care le-am avut atât în Biroul Permanent, cât şi la Comisia juridică chiar Agenţia insista şi spunea că acel raport a rămas definitiv prin neapelare, dar iată că totuşi a fost contestat raportul şi domnul Roman a câştigat pe fond deja în faţa instanţei'', a adăugat el.

La rândul său, deputatul PSD Ciprian Nica, vicepreşedinte al Comisiei juridice, a arătat că a condus şedinţa Comisiei juridice în care s-a discutat cazul deputatului Petre Roman şi că decizia prin care acesta și-a pierdut funcția de deputat a fost abuzivă.

''ANI ne-a amendat pe toţi membrii comisiei, noi vă spunem că am câştigat ambele procese şi pe fond si definitiv la apel, nu aveau dreptul să amendeze Comisia juridică. Domnul Petre Roman prin hotărârea Curţii de Apel Bucureşti este practic repus în drepturile de deputat, adică îi este anulat raportul considerat definitiv al ANI. Am ajuns în situaţia în care nu s-au respectat drepturile procedurale ale unui coleg în sensul că raportul ANI nu era definitiv, am considerat că în mod abuziv printr-o hotărâre a Camerei i s-a luat titlul de deputat. Prin urmare am susţinut repunerea în drepturi a lui Roman şi revocarea acelei hotărâri judecătoreşti'', a susţinut Ciprian Nica.

Mandatul lui Petre Roman a încetat la începutul lunii februarie 2015.

Curtea de Apel Bucureşti a decis anularea raportului Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), potrivit căruia Petre Roman s-ar fi aflat în incompatibilitate, din data de 20 decembrie 2012, întrucât deţinea, simultan, funcţia de deputat şi calitatea de persoană fizică autorizată - Roman V. Petre Persoană Fizică Autorizată.

Hotărârea instanţei a fost atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, fiind stabilit termen de judecată la data de 12 octombrie. Decizia instanței supreme va fi definitivă.

În ianuarie 2015, Tribunalul Bucureşti a decis să se menţină raportul ANI, prin care s-a constatat că fostul parlamentar se afla în incompatibilitate. Hotărârea a fost luată la acel moment ca urmare a unui incident procedural, în urma căruia Petre Roman nu s-a adresat în timpul acordat de lege, instanţei competente, astfel că după decizia Tribunalului Petre Roman şi-a pierdut mandatul de deputat.