Petro Poroşenko a avertizat că armistiţiul care urmează să intre în vigoare în noaptea de sâmbătă spre duminică este în "mare pericol", din cauza confruntărilor armate intense din estul Ucrainei, acuzând Rusia că şi-a "intensificat semnificativ" ofensiva, relatează BBC News Online. "După ceea ce am realizat la Minsk, nu este vorba doar despre bombardarea unor ucraineni şi cartiere locuite, ci este vorba despre un atac asupra rezultatelor noastre de la Minsk, fără explicaţii", a declarat vineri Poroşenko, citat de BBC News Online. "Din nefericire, după (negocierile de la) Minsk, operaţiunile ofensive ale Rusiei s-au intensificat", a acuzat el, adăugând că Kievul "este convins că rezultatele de la Minsk se află într-un mare pericol". Statele Unite s-au declarat, de asemenea, foarte îngrijorate de informaţii potrivit cărora armament greu este adus, peste frontiera cu Rusia, în regiunea de conflict din estul Ucrainei. Bombardamente se auzeau sâmbătă dimineaţa în fieful separatist prorus Doneţk. De asemenea, confruntări aprige continuau să aibă loc la Debalţeve, o localitate strategică aflată sub controlul forţelor guvernamentale ucrainene şi situată între zone aflate sub controlul insurgenţilor proruşi. Peste 12 civili au fost ucişi vineri în bombardamente care au avut loc în estul ţării. Militarii ucraineni şi rebelii din Doneţk şi Lugansk se acuză reciproc de atacarea unor zone locuite. Pe de altă parte, Consiliul de Securitate al ONU urmează să se reunească duminică, într-o şedinţă de urgenţă, pentru a discuta despre implementarea armistiţiului semnat joi la Minsk.