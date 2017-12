Pharrell Williams a lansat tricourile Happy

Cântăreţul Pharrell Williams, a cărui melodie "Happy" a fost nominalizată la Oscarul pentru cel mai bun cântec original, a lansat o colecţie de tricouri inspirate de acest cântec. Această colecţie de tricouri a fost lansată de Pharrell în parteneriat cu brandul de îmbrăcăminte Peace Love World. Tricourile din această colecţie au culoarea neagră şi sunt imprimate cu o imagine cu celebra pălărie cafenie de fetru purtată de Pharrell şi creată de Vivienne Westwood. Pălăria este "purtată" de un emoticon specific în limbajul online pentru redarea stării de fericire, iar sub această imagine este imprimat mesajul "Fericirea este adevărul/ Happiness is the Truth". Tricourile "Happy" ale lui Pharrell - lansate în trei versiuni (pentru femei, bărbaţi şi copii) - pot fi cumpărate cu preţuri cuprinse între 25 şi 45 de dolari, din reţeaua de magazine a companiei Peace Love World şi de pe site-ul acesteia. Melodia "Happy", nominalizată la Oscar şi inclusă pe coloana sonoră a filmului de animaţie "Sunt un mic ticălos/ Despicable Me 2", a ajuns deja pe primul loc în topurile muzicale din 20 de ţări. Pharrell Williams este producător, interpret şi compozitor şi a devenit cunoscut odată cu lansarea duoului The Neptunes, din care face parte şi Chad Hugo. El este şi solistul şi toboşarul grupului N.E.R.D., pe care l-a înfiinţat alături de Chad Hugo şi prietenul său din copilărie Shay Haley. Pharrell Williams s-a remarcat şi prin colaborările sale cu alţi artişti celebri, precum Snoop Dogg, Britney Spears, Madonna, Justin Timberlake, Daft Punk şi Robin Thicke.