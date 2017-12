Piața imobiliară = pasărea Phoenix

Numărul de locuințe finalizate anul trecut în România a fost cu 5% mai mare decât cel din 2014, de aproximativ 47.000 de unități, nivel care a mai fost depășit doar în 2010, când au fost ridicate cu aproape 2.000 de locuinţe mai mult, potrivit celor mai recente date statistice. „Rezultatul din 2015 vine în urma unui an 2014 foarte bun comparativ cu 2008, astfel că, după ce a fost dat semnalul revenirii, 2015 a venit cu o depăşire. Cu siguranţă, va exista o creştere şi în 2016“, spune reprezentantul Coldwell Banker Affiliates of România Gabriel Voicu. El punctează că trendul ascendent din București are ecou și în alte orașe, între care și Constanța, și Timișoara.