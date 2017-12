Picturi abstracte pe simezele Muzeului de Artă

Muzeul de Artă din Constanţa găzduieşte, în cele patru săli de la parter, dedicate manifestărilor temporare, o amplă expoziţie de artă abstractă, semnată de Mihai Horea şi Dorin Creţu, doi artişti de excepţie provenind din două generaţii diferite. Mihai Horea, care, alături de Nicolae Rădulescu, este iniţiatorul mişcării artistice organizate din Constanţa, s-a afirmat încă din anii ’68-’70, ca unul dintre cei mai interesanţi pictori abstracţi. Mihai Horea s-a născut în anul 1926, în comuna Petea din judeţul Maramureş şi a început studiile la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“ din Bucureşti, în 1946, cu Nicolae Dărăscu, Camil Ressu şi Jean Al. Steraidi, însă le-a finalizat în 1970, după întîlnirea cu Mattis Teutsch şi cu Alexandru Ciucurencu, acesta fiind considerat adevăratul său maestru. Referitor la acest aspect, criticul de artă Doina Mîndru preciza: „Pictorii regăsesc în opera lui Mihai Horea lecţia lui Ciucurencu dusă pînă la punct, în vreme ce teoreticienii identifică o paradigmă de supremă exigenţă, care tutelează rodnic marea sa artă, dedicată exclusiv concreteţii fervente a culorii“. „În expresia ei supremă, pictura este culoare. Clarobscurul cu valori de lumină şi umbră dă senzaţia de tăietură în suprafaţa pînzei, un efect de ronde-bosse. Mi-am spus, de multe ori, privindu-l pe Rembrandt: Iată o sculptură! Momentul crucial al existenţei mele de pictor a fost cel în care am descoperit, cu ani în urmă, contrastul cald-rece. A fost o revelaţie. Am îngenuncheat şi mi-am făcut cruce. Din acel moment, am eliminat clarobscurul“, afirma, în 2007, Mihai Horea.

Dorin Creţu s-a născut în România, în anul 1956. În 1980, acesta a absolvit Academia de Arte Plastice din Bucureşti, participînd, apoi, la numeroase expoziţii organizate de Uniunea Artiştilor Plastici, al cărui membru este din 1987. Din 1990, Dorin Creţu a obţinut o bursă de creaţie a Ministerului Culturii din Franţa, stabilindu-se la Paris. Lucrările sale se regăsesc în expoziţii organizate de galerii şi saloane artistice din Franţa (Paris), dar şi din alte ţări. După cum afirma el însuşi, pictura sa este „expresia dialogului între motiv şi suprafaţă. O scriitură abstractă, care nu poate fi redusă la un simplu demers conceptual, chiar dacă scopul este să producă o reflecţie a ceea ce este reprezentarea“. Motivele care se regăsesc în lucrările sale, vegetale sau de altă natură, trebuie, în opinia artistului, „să se detaşeze suficient de realitate, pentru a nu avea forţa unui verdict, ci mai degrabă, supleţea unei interogări permanente asupra obiectului reprezentării“.

Seara muzeală care trebuia să aibă loc, mîine, la Muzeul de Artă din Constanţa, a fost suspendată, pentru că, din motive obiective, pictorul Dorin Creţu este reţinut la Paris.