Piesă ABBA în premieră după 28 de ani

Membrul trupei suedeze ABBA Benny Andersson a înregistrat o piesă a formaţiei care datează de acum 28 de ani şi care nu a fost lansată niciodată. Piesa, care se numeşte "Crush On You", a fost scrisă în anul 1979 de Benny Andersson şi Bjorn Ulvaeus, care compuneau melodiile ABBA, în timp ce lucrau la celebrul album "Super Trouper". Piesa nu a fost inclus pe materialul discografic, dar acum Benny Andersson l-a înregistat cu formaţia sa, The Benny Anderss Orkester, pentru viitorul său album solo. Benny Andersson şi Bjorn Ulvaeus au participat la producţia pentru teatru a musicalului "Mamma Mia!" şi vor fi producători executivi ai peliculei cu acelaşi titlu în care vor juca Meryl Streep şi Pierce Brosnan.

Trupa ABBA a devenit celebră în anii '70 şi a vîndut, de-a lungul timpului, peste 370 de milioane de discuri în întreaga lume. Albumele trupei continuă să se vîndă şi în prezent, iar cover-uri ale pieselor de succes au fost lansate de cele mai mari nume ale muzicii mondiale, printre care U2, Roxette, Erasure sau Madonna.