Piesa „The Man Who Never Lied” a lui Moga, pe noul album Maroon 5

Single-ul „The Man Who Never Lied”, compus de Marius Moga, împreună cu Adam Levine şi Bryan West, a fost inclus pe noul album al trupei Maroon 5, care va fi lansat pe 26 iunie. Vara trecută, Marius Moga a stat în S.U.A peste două luni şi a petrecut cea mai mare parte a timpului prin studiouri, iar rezultatele nu întârzie să apară.

Piesa „The Man Who Never Lied”, pe care Moga a compus-o pentru Maroon 5, împreună cu solistul trupei, Adam Levine şi cu producătorul lui Nelly Furtado, Bryan West, este acum disponibilă pe iTunes. Melodia este inclusă pe noul album al celor de la Maroon 5, intitulat „OverExposed”. „Sunt foarte fericit că, după o perioadă lungă în care am tot zburat către America şi am compus de zor, în sfârşit încep să apară şi rezultatele. Îi mulţumesc lui Dumnezeu şi alor mei că mi-au dat talentul, perseverenţa şi dragostea pentru muzică”, a declarat Marius Moga.

Pe de altă parte, compozitorul român lucrează şi dezvoltă alte proiecte, pe care le va lansa curând. De asemenea, el se pregăteşte şi pentru un nou sezon al emisiunii „Vocea României”, pentru care înscrierile au început.

Formaţia Maroon 5 s-a bucurat de mare succes, odată cu lansarea albumului de debut, „Songs About Jane”, în 2002, pentru care a fost recompensată cu un premiu Grammy. Trupa americană a lansat trei albume de studio, care s-au vândut în peste 15 milioane de copii pe plan mondial.