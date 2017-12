Piese din patrimoniul Muzeului de Istorie, la New York

Piese din patrimoniul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC), reprezentative pentru arta neolitică, aparţinând civilizaţiei Hamangia, pot fi admirate la New York, în cadrul unei ample expoziţii internaţionale. Aceasta prezintă, în premieră în Statele Unite ale Americii, 175 de piese arheologice de valoare excepţională, datând din perioada neo-eneolitică, din colecţiile a 19 muzee româneşti, cărora li se adaugă o serie de artefacte din aceeaşi epocă, provenind din colecţiile Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie al Moldovei, de la Chişinău (Republica Moldova) şi ale Muzeului Regional de Istorie Varna (Bulgaria). Expoziţia intitulată „The Lost World of Old Europe. The Danube Valley, 5000-3500 B.C” („Lumea pierdută a Vechii Europe - Valea Dunării 5000-3500 î.Hr.“) este rezultatul unui excelent parteneriat între Institute for the Study of the Ancient World - New York University şi Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR), cu sprijinul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

Podoabe de Spondylus MINAC prezintă, în această expoziţie, piese de Spondylus (perle tubulare şi brăţări) şi un vas de marmură. Potrivit cercetătorului ştiinţific Valentina Voinea, din cadrul MINAC, prezenţa pieselor de Spondylus, atât în aşezări, cât şi în necropole, demonstrează clar preferinţa comunităţilor Hamangia pentru podoabe tăiate din această scoică. Potrivit specialistului MINAC, dintre tipurile de piese Spondylus identificate, până în prezent, în arealul Hamangia, cea mai mare frecvenţă o au mărgelele tubulare, descoperite atât în aşezări, cât şi în necropole, adesea piese componente pentru coliere, singure sau asociate cu mărgele de dentalium, malahit sau marmură. După mărgelele tubulare, brăţările din Spondylus sau dintr-un material cu aspect asemănător - marmură, conform modei timpului -, reprezintă categoria cea mai numeroasă descoperită în siturile Hamangia (Durankulak, Cernavodă, Limanu, Mangalia, Ceamurlia de Jos, Medgidia - Satu Nou, Agigea şi Palazu Mare).

Gânditorul de la Hamangia Celebrul gânditor de la Hamangia şi perechea sa, figurine de lut descoperite în necropola de la Cernavodă, aflate în custodia MNIR, se află printre bunurile de patrimoniu arheologic expuse la New York. Excepţionala expoziţie a stârnit interesul cercetătorilor americani, care au avut posibilitatea de a cunoaşte, prin intermediul artefactelor, uimitoarele civilizaţii preistorice care au existat în zona danubiano-carpatică, în urmă cu mai bine de şapte milenii.

Manifestarea s-a bucurat şi de un elogios articol publicat în prestigiosul „New York Times”, cu titlul „A Lost European Culture, Pulled From Obscurity” („O cultură europeană pierdută, scoasă din obscuritate”).

Expoziţia „Lumea pierdută a Vechii Europe - Valea Dunării 5000-3500 î.Hr”, deschisă, anul trecut, la sediul Institute for the Study of the Ancient World al New York University, va putea fi vizitată de publicul american până pe 25 aprilie.

Americanii - fascinaţi de civilizaţiile preistorice Ca o dovadă a succesului de care se bucură această expoziţie, directorul MINAC, dr. Gabriel Custurea, a precizat că instituţiei de cultură constănţene i s-a cerut să prelungească termenul de custodie, pentru ca expoziţia să fie itinerată în mai multe muzee din Statele Unite. Celelalte instituţii muzeale româneşti, care şi-au adus contribuţia la realizarea expoziţiei cu piese de o valoare excepţională, sunt din: Piatra Neamţ, Iaşi, Botoşani, Bârlad, Brăila, Călăraşi, Timişoara, Roman, Giurgiu, Alexandria, Vaslui, Craiova, Reşiţa, Zalău, Braşov şi Galaţi.