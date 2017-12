Piraţii cibernetici au ameninţat studiourile Sony, evocând atentatele din 11 septembrie 2001

Piraţii cibernetici care au atacat reţeaua de computere de la Sony Pictures au formulat noi ameninţări, marţi, la adresa persoanelor care vor merge să vadă filmul despre Kim Jong-un, ”The Interview”, produs de studioul hollywoodian, evocând, cu această ocazie, atentatele din 11 septembrie 2001. În scurt timp, studioul a anunțat amânarea premierei de la New York a filmului.

GLUME PE SEAMA TERORII Aceste ameninţări, minimalizate de autorităţile americane, au apărut în momentul în care angajaţii de la Sony Pictures Entertainment (SPE) au anunţat că au depus o plângere în nume colectiv împotriva studioului de cinema şi televiziune, pe care îl acuză că nu le-a protejat informaţiile personale în timpul atacului informatic de la sfârşitul lunii noiembrie. Într-un nou comunicat, grupul GOP (Guardians of Peace), care a revendicat atacul cibernetic comis pe 24 noiembrie, anunţă ”debutul unui cadou de Crăciun”, prin publicarea pe internet a unor noi fragmente extrase din e-mailurile personale ale directorului general al SPE, Michael Lynton. Piraţii informatici îi ameninţă în special pe cinefilii care vor merge să vadă filmul ”The Interview”, o comedie despre un complot fictiv al CIA care vizează asasinarea liderului nord-coreean Kim Jong-un, produs de Sony. ”Vă vom arăta foarte clar, în toate locurile în care ”The Interview” va fi difuzat, mai ales în timpul avanpremierei, ce destin tragic îi aşteaptă pe cei care vor să glumească pe seama terorii”, se afirmă în comunicatul emis de GOP, redactat într-o engleză defectuoasă, reprodus în mai multe publicaţii americane, inclusiv în publicația ”The Los Angeles Times”.

Departamentul de Stat american a temperat totuşi aceste ameninţări. ”Nu există o ameninţare credibilă pentru moment”, a declarat purtătoarea de cuvânt Jennifer Psaki.

”Cred că filmul este o comedie pe care americanii pot să o vadă în perioada Crăciunului. Ei trebuie să decidă”, a adăugat aceasta pentru CNN. ”Filmul nu reprezintă, bineînţeles, punctul de vedere al SUA. Nu este un documentar despre relaţiile noastre diplomatice, deci nu reprezintă un subiect faţă de care ar trebui ca noi să avem o poziţie oficială”, a mai spus aceasta. Luni seară, Michael Lynton a promis angajaţilor săi că acest atac informatic nu va distruge compania. ”Nu trebuie să ne îngrijorăm pentru viitorul acestui studio”, a afirmat acesta, citat de o sursă apropiată.

PLÂNGERI ȘI REGRETE COLECTIVE Filmul ”The Interview” va fi lansat în prima zi de Crăciun în SUA. Iniţial, lungmetrajul trebuia să ajungă în cinematografe în luna octombrie, însă lansarea a fost amânată şi nu ar fi exclus ca acest lucru să se întâmple din nou, chiar dacă Sony nu a făcut deocamdată nicio declaraţie în acest sens. Coreea de Nord a negat că s-ar fi aflat la originea atacului cibernetic, dar i-a lăudat pe autorii acestuia. Piraţii cibernetici au publicat pe internet numeroase documente, e-mailuri, adrese şi chiar numerele de securitate socială ale celor 47.000 de angajaţi ai studioului hollywoodian. Acesta a fost cel mai important atac informatic comis vreodată asupra unei companii majore.

Între timp, doi foşti angajaţi au depus în justiţie o plângere contra SPE: ”Sony nu a reuşit să securizeze, nici să îşi protejeze sistemele informatice, serverele şi bazele sale de date, fapt care a dus la publicarea numelor reclamanţilor şi a datelor personale ale altor angajaţi care s-au asociat apoi la această plângere colectivă depusă la Tribunalul din Los Angeles. Actualii şi foştii angajaţi ai studiourilor Sony trăiesc acum un veritabil coşmar, care pare mai degrabă desprins dintr-un thriller decât din viaţa reală”, au subliniat avocaţii reclamanţilor.

UN OS DE ROS Nici argumentele de ordin etic, nici ameninţarea cu acţionarea în justiţie nu vor împiedica presa americană să continue să exploreze e-mailurile piratate de pe serverele Sony Pictures, mai ales că unele dintre acestea sunt deosebit de stânjenitoare pentru studioul hollywoodian. Redactorii-şefi ai câtorva mari publicaţii americane au reafirmat luni că datoria lor este de a informa publicul despre acele e-mailuri confidenţiale, făcute publice în urma unui vast atac cibernetic comis asupra studiourilor Sony. ”Am fost foarte clari: am utilizat documente făcute publice de către alţii”, a declarat Dean Baquet, de la ”The New York Times”. ”Nu am face un serviciu cititorilor dacă am spune că acele documente nu sunt interesante. Dar principala problemă asupra căreia ne concentrăm este aceasta: merită, oare, aceste documente să apară într-un articol?”, a continuat acesta. Totuşi, Dean Baquet consideră că documentele şi e-mailurile piratate de la Sony Pictures nu au o valoare la fel de mare precum cele din WikiLeaks din 2006, care au fost prezentate pe larg în acelaşi cotidian american.

La rândul său, blogul Gawker, specializat în informaţii despre celebrităţi şi companii din mass-media, intenţionează să îşi continue acoperirea agresivă din punct de vedere metiatic a acestui scandal, dezvăluind ”documente deosebit de interesante”, care oferă cititorilor rara posibilitate de a descoperi schimburile interne de corespondenţă în cadrul unei mari companii multinaţionale. ”Vom continua să acoperim acest subiect, care interesează în mod clar opinia publică”, a explicat directorul Gawker, Heather Dietrick.

CE FACE OMUL CU MAIL-UL SĂU Printre documentele care au fost publicate deja, unele sunt deosebit de stânjenitoare pentru Sony, precum e-mailurile copreşedintei Amy Pascal, care a scris fraze cu tendinţe rasiste despre Barack Obama în corespondenţa sa cu un producător de film. Sony se află de atunci într-o situaţie dificilă, încercând să gestioneze situaţia de criză, mai ales după difuzarea pe internet a unor e-mailuri insultătoare, în care un producător al acestor studiouri a decris-o pe Angelina Jolie drept ”un copil răsfăţat prea puţin talentat”. Potrivit site-ului revistei ”Variety”, supranumită ”Biblia industriei de divertisment”, Amy Pascal a încercat să tempereze situaţia, înainte de o eventuală publicare a altor e-mailuri, expediind un mesaj mai multor celebrităţi din industria cinematografică, mai ales celebrului producător Harvey Weinstein, în care şi-a cerut iertare în avans pentru orice cuvinte injurioase pe care le-a folosit la adresa lor în corespondenţa sa. Consecinţele financiare ale atacului informatic comis asupra Sony Pictures Entertainment nu au fost deocamdată evaluate. Cinci filme distribuite de studioul hollywoodian au fost difuzate online, inclusiv unele care nu au fost încă lansate în cinematografe, precum ”Annie” şi ”Still Alice”, dar şi o versiune nefinalizată a scenariului pentru următorul film din seria ”James Bond”, intitulat ”SPECTRE”. FBI şi Sony Pictures nu au dezvăluit niciun detaliu despre pistele pe care le investighează, mulţumindu-se să spună că ”o anchetă mondială este în curs de desfăşurare”.