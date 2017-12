Pistorius a cerut iertare familiei Steenkamp

Procesul campionului paralimpic sud-african Oscar Pistorius s-a reluat, ieri, într-o notă lacrimogenă. Sportivul a cerut iertare familiei Reevei Steenkamp, depunând mărturie la Pretoria. ”Doamnă judecător, aş dori să am ocazia să-mi cer iertare de la familia Steenkamp”, a afirmat Oscar Pistorius, cu voce joasă, care abia se auzea, moment în care judecătoarea Thokozile Masipa l-a întrerupt şi i-a cerut să se exprime mai clar. ”Aş dori să-mi cer iertare. Mă trezesc în fiecare zi şi mă gândesc la durerea pe care v-am provocat-o. Nu există moment în care să nu mă gândesc la voi. Nu pot să-mi imaginez durerea şi suferinţa pe care am cauzat-o acestei familii”, a spus Pistorius la începutul mărturiei. ”Am vrut doar s-o protejez pe Reeva. Aş dori ca oamenii să ştie că ea era iubită când s-a dus la culcare în acea noapte”, a adăugat sportivul. Vorbind pentru prima oară în public despre cele întâmplate în noaptea fatidică de 14 spre 15 februarie 2013, Pistorius a precizat că ia medicamente şi că suferă de coşmaruri teribile. ”Mă trezesc noaptea cu miros de sânge”, a afirmat sportivul, înainte de a vorbi despre copilăria sa, primele succese sportive sau decesul mamei sale când avea 15 ani.

FRICĂ INOCULATĂ DE MIC Sportivul pare să fi moştenit temerile şi lipsa de siguranţă de la mama sa. Aceasta a murit când el avea 15 ani, dar se temea constant pentru siguranţa ei şi ţinea o armă sub pernă, a povestit, ieri, campionul paralimpic în cea de-a 17-a zi a procesului în care este acuzat de uciderea Reevei Steenkamp. ”Mama mea îşi făcea multe griji pentru siguranţă. Am crescut într-o familie în care tata nu era tot timpul lângă noi, iar ea se temea des, mai ales noaptea, şi a ajuns chiar de a chemat Poliţia. Ea ţinea o armă de foc într-o husă sub pernă”, a povestit Oscar Pistorius, născut în 1986, cu câţiva ani înainte ca Africa de Sud să devină una dintre ţările cu cea mai mare rată a criminalităţii. În acea vreme, familia Pistorius nu locuia în cele mai bune cartiere, aşa cum e cel în care sportivul trăia în ultimii ani, la Pretoria.

Procesul va fi prelungit până pe 16 mai, deşi iniţial trebuia să dureze mai puţin de o lună. Motivul: apărarea intenţionează să aducă peste 100 de martori la bară. Oscar Pistorius este acuzat de uciderea iubitei sale, Reeva Steenkamp. Campionul paralimpic nu a negat niciodată că a împuşcat-o pe iubita sa, dar a susţinut încă din prima zi că este vorba de o neînţelegere şi că a crezut că i-au intrat hoţii în casă şi că a tras focuri de armă fără să ştie că tânăra s-a trezit pentru a merge la baie. Sportivul riscă o condamnare la 25 de ani de închisoare, în cazul în care se va dovedi că a fost crimă cu premeditare. Atletul nu s-a mai întors la reşedinţa în care şi-a ucis iubita şi intenţionează să vândă proprietatea, evaluată la circa 330.000 de euro, pentru a putea acoperi costurile procesului.