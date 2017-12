„Placebo” va lansa albumul „Battle for the Sun”, în România

Formaţia britanică „Placebo” va reveni în România, pentru a susţine un concert, pe data de 21 iunie, în complexul Romexpo din capitală. După ce, în anul 2006, au umplut Arenele Romane, unde liderul trupei, Brian Molko, s-a despărţit de cei 6.000 de spectatori cu promisiunea „Thank you, Bucharest, we will come back soon!” (n.r. „Mulţumim, Bucureşti, vom reveni în curînd!”), britanicii de la „Placebo” se reîntorc, pentru a prezenta un nou show live.

Cu peste 13 ani de carieră, cinci albume lansate, peste zece milioane de albume vîndute în întreaga lume şi peste 900 de concerte, componenţii trupei „Placebo” sînt hotărîţi să revină pe scena muzicală internaţională cu un nou album, intitulat „Battle for the Sun”. Înregistrat în aproape patru luni, în studioul din Toronto al producătorului Dave Bottrill, cel de-al şaselea album „Placebo” este un material care marchează o nouă eră pentru trupă. „Am făcut un album care vorbeşte despre o alegere importantă în viaţă, respectiv aceea de a ieşi din întuneric şi a alege să trăieşti, într-un nou sens”, a precizat Brian Molko, solistul trupei.

Noul album „Placebo” va fi lansat şi în România, în luna iunie, evenimentul fiind marcat de concertul pe care trupa îl va susţine în această vară, în capitală. Concertul de la Bucureşti face parte din turneul de promovare a materialului discografic, prilej cu care va fi prezentat fanilor şi noul membru al trupei, Steve Forrest, care l-a înlocuit pe toboşarul Steve Hewitt, în 2007.

„Placebo” s-a înfiinţat în anul 1994, la Londra. Formaţia a avut colaborări cu legendarii David Bowie, Robert Smith („The Cure”) şi Michael Stipe („REM”). Formaţia şi-a sporit notorietatea şi prin orientările sexuale ale membrilor acesteia - Olsdal este homosexual, iar Molko este bisexual. Stilul lor de viaţă extravagant este redat adesea în cîntecele lor: „Special K” se referă la substanţa halucinogenă ketamină, iar single-urile „Nancy Boy”, de pe albumul „Placebo” (1996) şi „Pure Morning”, de pe albumul „Without You I\'m Nothing” (1998), au reprezentat culmea succesului atinsă de formaţie. Trupa a reintrat în atenţia publicului cu piesa „Every You Every Me”, care a făcut parte de pe coloana sonoră a filmului „Cruel Intentions”.