Plătește-ți locul de parcare, altfel ți se „fură“! Un constănțean a pățit-o!

08:46:48 / 16 Noiembrie 2017

si eu am ramas fara loc dupa 12 ani de plata a locului meu

Si mie mi s-a intamplat acelasi lucru, doar ca, anul acesta, era termenul limita 31 Martie.Eu nu am platit pana pe 31 Martie, dar nici nu am renuntat la locul meu, pe care il am de 12 ani, si de PASTE, cineva a parcat pe locul meu, a inscriptionat locul cu numarul de parcare, si-a pus opritor de parcare...si , culmea...avea autorizatie din luna Febr.2017, adica inainte sa poata expira termenul limita de plata.MENTIONEZ CA IN ANUL 2016 NU AM PLATIT NICI ATUNCI TAXA PANA IN LUNA MARTIE, CI IN LUNA SEPT, INTR-ADEVAR CU PENALITATI.ASA MI SE PARE CORECT, DAR NU SA RAMAN FARA LOC, SI SA NU FIU DELOC ANUNTATA.NESIMTITI, SPAGARI....AM RAMAS FARA CUVINTE.AM FACUT SESIZARI IN SCRIS, DEGEABA....LOCUL MEU S-A OCUPAT.Noroc ca s-a mutat un vecin din bloc si am facut cerere sa-i iau eu locul.DUPA 12 ANI IN CARE AM TOT PLATIT TAXA....ESTE INADMISIBIL.TARA LUI PAPURA VODA.Fiecare face ce vrea si cum vrea. :( :( :(