Pleşoianu nu a obţinut semnăturile necesare pentru prezidențiale

Liviu Pleşoianu a anunţat, pe Facebook, că nu îşi va mai depune candidatura pentru alegerile prezidenţiale, deoarece nu a obţinut suficiente semnături valide. Pleşoianu susţine că a primit câteva zeci de mii de semnături trase la xerox de la persoane care ar fi vrut să-l compromită. "Ora 4:30 noaptea. Am luat bucată cu bucată toate listele cu semnături. Curate, asumate, de la oameni inimoşi - s-au strâns exact 146.328. În ultimele cinci zile, cu o mobilizare fantastică, am primit foarte multe semnături. Tot în ultima clipă, de la anonimi «binevoitori» care au considerat că e un bun moment să mă compromită, a venit diferenţa până la 220.000. Deci, teoretic, în mai puţin de şase ore puteam să-mi depun candidatura. Făcusem programare pentru ora 10:00. Doar că nu sunt genul de om căruia entuziasmul îi întunecă raţiunea... Am verificat împreună cu consilierul meu şi cu câţiva oameni foarte apropiaţi, listă cu listă, semnătură cu semnătură, absolut tot! Şi am constatat că nişte persoane anonime foarte drăguţe tocmai mă «ajutau» pe ultima sută de metri să depun câteva zeci de mii de semnături produse la... un xerox color", a scris, duminică, pe Facebook, Pleşoianu.

Acesta scrie că dacă ar depune listele cu semnături trase la xerox ar trebui să răspundă penal. "Ştiţi care e cel mai grav lucru atunci când depui nişte liste cu semnături? Să fie xeroxate... Ştiţi de ce? Simplu... În cazul unei liste normale, cel care semnează jos îşi asumă responsabilitatea penală în cazul în care semnăturile nu sunt autentice. În schimb, în cazul unor liste xeroxate, responsabilitatea îi revine celui care le depune... Şi e firesc să fie aşa! Mai ales atunci când nu vorbim despre câteva zeci, ci despre câteva zeci de mii...", a mai scris Pleşoianu.

De asemenea, Liviu Pleşoianu transmite că nu se va resemna şi va fi „de 100 de ori mai vocal de aici înainte“. „Am a le mulţumi pentru ceva foarte important «binevoitorilor» anonimi care au vrut să mă «ajute» să mă compromit: m-aţi enervat atât de rău, încât nu numai că nu o să tac, dar o să fiu de 100 de ori mai vocal de aici înainte! În plus, s-ar putea întâmpla ca celor care au semnat în mod real pentru mine să le treacă prin cap că e nevoie de o forţă politică nouă, curată!“, arată mesajul lui Liviu Pleşoianu.