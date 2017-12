PNL, în imposibilitatea de a iniţia singur o moţiune de cenzură

PNL nu mai are, începând de ieri, numărul necesar de parlamentari pentru iniţierea unei moţiuni de cenzură, demers anunţat de liberali în cazul în care Executivul nu ia măsurile privind reducerea CAS cu 5% şi scutirea de impozit pe profitul reinvestit până pe 1 mai, astfel încât să se aplice din iulie. Numărul liberalilor a scăzut la sub o pătrime din numărul total al aleşilor, prin anunţarea demisiilor din Senat ale lui Victor Ciorbea şi Iosif Secăşan. Liderul PNL, Crin Antonescu, a declarat că parlamentarii liberali vor pregăti textul moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Ponta până în 30 aprilie, susţinând că vor face pe naiba-n patru să mai găsească patru parlamentari din afara PNL care să semneze documentul pentru a putea fi iniţiat. Întrebat dacă PNL este deschis la negocieri cu PDL sau PMP pentru iniţierea moţiunii, Antonescu a recunoscut: „Nu mă deranjează ca pe o idee în care cred, ca pe o măsură pe care o cerem ca PNL, să vină votul şi susţinerea din orice direcţie“. Potrivit Constituţiei, pentru iniţierea unei moţiuni de cenzură sunt necesare semnăturile a minimum o pătrime din numărul parlamentarilor. În prezent, PNL are 141 de parlamentari din totalul de 571, iar numărul minim necesar pentru iniţierea unei moţiuni este, în prezent, de 143 de semnături.