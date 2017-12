PNL refuză să ajungă în Parlament cu scandalul de la Justiţie

Premierul Călin Popescu Tăriceanu a studiat ieri mapa profesională a Noricăi Nicolai, prezentată de şeful statului ca argument de respingere a nominalizării acesteia la Ministerul Justiţiei, iar surse liberale au susţinut că intenţiona să ia o decizie privind sesizarea Curţii Constituţionale doar după consultarea conducerii PNL. Tăriceanu a rediscutat, luni, la Palatul Victoria, cu Norica Nicolai pe tema argumentelor invocate de şeful statului privind trecutul profesional al acesteia şi se pare că a primit asigurări că nu există niciun fel de probleme legate de activitatea anterioară care să împiedice numirea sa în funcţia de ministru. Secretarul executiv al PNL, Nicolae Popa, a declarat ieri că PNL nu va cădea \"în capcana preşedintelui Traian Băsescu, care este specializat în intrigi şi comploturi de acest gen\", de a cere în Parlament validarea Noricăi Nicolai pentru portofoliul de la Ministerul Justiţiei. El a adăugat că şeful statului nu are niciun atribut în ceea ce priveşte propunerea ministrului Justiţiei. Popa a explicat că, în conformitate cu art. 85 din Constituţie, acest atribut îl are primul-ministru, iar preşedintele are obligaţia de a semna numirea în funcţia de ministru, aşa cum a propus premierul Tăriceanu. Nicolae Popa a mai spus că, probabil, premierul se va adresa Curţii Constituţionale pentru a rezolva acest scandal generat de şeful statului: \"Sper să punem punct acestui scandal, acestei telenovele care nu se mai termină şi a devenit ca o poveste a Elodiei (…) Legile acestei ţări şi d-l Băsescu sînt la fel de paralele precum liniile ferate şi, din păcate, noi trebuie să suportăm acest circ politic de inspiraţie marinărească”.