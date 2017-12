Colaborarea PNL cu PSD tinde să prindă contur, de vreme ce PDL capătă tot mai multă putere prin campania agresivă de racolări politice pe care o practică. Liberalii şi social-democraţii doresc să-şi unifice forţele pentru a reduce riscul tot mai mare de creare a unui partid stat care ia decizii periculoase pentru România. Vicepreşedintele PNL Varujan Vosganian a declarat că PNL şi PSD trebuie să împiedice PDL în racolarea numărului necesar de parlamentari pentru a vota o nouă Constituţie în forma dorită de pedelişti. Vosganian a spus, într-o conferinţă de presă, că dacă, iniţial, se credea că obiectivul major al PDL era crearea unei majorităţi confortabile pentru Guvern în Parlament, ulterior lucrurile au căpătat altă amploare, cu consecinţe negative pe termen lung pentru viitorul României. „În clipa de faţă, obiectivul PDL de racolare sub diverse forme a unor parlamentari are ca ţintă asigurarea unei majorităţi de două - treimi pentru votarea noii Constituţii. Din acest punct de vedere nu mai putem privi atitudinea acestor independenţi doar ca pe o conjunctură sau ca dorinţa unora de a-şi asigura fie protecţie, fie dobândirea unor avantaje”, a afirmat Varujan Vosganian. El a spus că o constituţie care ar fi adoptată în acest mod „ar fi îmbibată de spirit clientelar şi profund imoral”. La rândul său, secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, a avansat ideea de a încheia chiar o alianţă cu PNL şi chiar cu PC, întrucât România are nevoie de o opoziţie puternică, riscând altfel să se îndrepte spre dictatură. „Nu ştiu cât este de posibilă, dar toate forţele politice democratice din România, şi mă refer în primul rând la cele parlamentare, PNL, PC şi PSD, trebuie să facă un front comun şi să colaboreze foarte strâns pentru a contracara abuzurile actualei puteri”, a declarat Liviu Dragnea.