PNL vrea alegeri anticipate

01:13:56 / 10 Decembrie 2017

Din pacate ...

... pentru PNL si pentru Romania, domnul Orban nu intelege ca pentru a da jos PSD-ul de la guvernare este nevoie sa pui ceva in schimb, ceva ce, in acest moment, nu exista ... daca ar fi existat un PNL curat la alegerile din decembrie 2016, cu oameni noi in frunte, cu un program politic beton si fara ca asupra sa sa existe suspiciunea de blat pe care au facut-o atatia ani cu PSD-ul, in acest moment situatia politica era alta ... poate nu ar fi castigat alegerile insa, cu siguranta, reprezentarea in parlament ar fi fost cu totul alta si nu ar fi fost posibil ca azi, PSD-ul sa se pise cu bolta pe toata Romania, avand in spate doar 3, 5 milioane de voturi ... d-nul Orban nu intelege ca mai este putin pana la alegerile viitoare si ca doar pe vorbe nu vor castiga niciodata alegerile si astfel ne vor condamna, pe noi oamenii cinstiti si corecti ai acestei tari la alti 4 ani de politici populiste, care vor ingropa definitiv Romania ... domnul Orban nu intelege ca trebuie sa retraga, impreuna cu toti membrii din actuala conducere a partidului, in background si sa lase in fata oameni noi, corecti si constiti care chiar doresc sa faca ceva pentru tara asta ... doar atunci PNL-ul va avea sansa de a castiga alegerile si sa trimita psd-ul acolo unde ii este locul, la groapa de gunoi a istoriei