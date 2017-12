POARTA ALBĂ - 30 de centrale eoliene, în proiect de amenajare

Primăria Poarta Albă va fi beneficiarul unei investiţii de mare amploare pe care o serie de oameni de afaceri străini au decis să o demareze în localitate. Investitorii vor să amenajeze 30 de centrale eoliene în extravilanul comunei Poarta Albă. Potrivit declaraţiilor viceprimarului din Poarta Albă, Gică Popa, în cadrul şedinţei de Consiliu Local din 15 februarie a fost aprobat un proiect de hotărîre privind realizarea studiului de fezabilitate pentru amplasarea centralelor. Reprezentanţii administraţiei locale au avut întîlniri cu investitorii străini şi cu reprezentanţii instituţiilor de mediu pentru a discuta impactul proiectului asupra mediului înconjurător. „În întîlnirea pe care am avut-o cu reprezentanţi ai instituţiilor abilitate am primit avizul de principiu pentru demararea lucrărilor. Urmează ca investitorii să întocmească studiile de fezabilitate şi să aducă un aparat cu care să măsoare viteza vîntului. Oamenii de afaceri au spus că, în Dobrogea, climatul este favorabil amenajării morilor de vînt pentru că vîntul bate 11 luni din an, spre deosebire de alte zone ale ţării”, a declarat viceprimarul. Centralele eoliene, aduse tocmai din Danemarca, vor fi amplasate pe marginea Canalului Poarta Albă - Midia Năvodari şi vor avea 300 de metri distanţă între ele. Lucrările de amplasare a centralelor eoliene sînt estimate la valoarea de 50 de milioane de euro, din care 100 de mii de euro costă întocmirea studiului de fezabilitate.