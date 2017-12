Poliţia cercetează escrocheria “Financiar Euro Center“

După ce în numărul de ieri al cotidianului “Telegraf“ relatam faptul că un SRL, denumit pompos “Financiar Euro Center“, oferă credulilor speranţa obţinerii unui credit mai mult decît avantajos, care ascunde, însă, o mulţime de semne de întrebare, astăzi am decis să facem o vizită la sediul firmei care, deşi desfăşoară activitate de creditare, cel puţin declarativ, nu figurează în registrul Instituţiilor Financiar Nebancare (IFN) de la BNR, cu toate că legea interzice "oricărei persoane să desfăşoare activitate bancară pe teritoriul României fără o autorizaţie emisă de Banca Centrală“. La sediul firmei, mai exact al punctului de lucru din Constanţa, întrucît sediul central al societăţii este la Bucureşti, nu am găsit nimic care să ne surprindă. Într-o cameră de apartament, o funcţionară extrem de amabilă... Atunci cînd am cerut o ofertă, a început să scrie de mînă pe o coală de hîrtie A4 actele de care avem nevoie atunci cînd solicităm creditul, suma pe care dorim să o împrumutăm, perioada de creditare (de 10 ani) şi rata fixă pe care va trebui să o vărsăm lunar în contul deschis la o bancă. Foarte ciudat este faptul că, în respectiva cameră nu există nici un computer, mai mult decît necesar într-o societate cu pretenţii de IFN, iar rata se calculează cu.... calculatorul de buzunar, în 30 de secunde, în timp ce instituţiile de credit care se respectă utilizează programe speciale pe calculator pentru efectuarea aceastei operaţiuni. După ce am aflat cum stau lucrurile cu rata şi actele necesare, funcţionara ne dezvăluie “bomba“: “Trebuie să achitaţi un comision de 5% din valoare împrumutată înainte cu două luni de a primi banii“. La întrebarea dacă acest comision nu poate fi plătit în momentul în care primim banii, răspunsul a venit prompt: “Nu!“. Destul de ciudat, dar şi mai ciudat este că potenţialii clienţi sînt puşi să aştepte, oficial, două luni din momentul în care plătesc comisionul pînă în momentul în care se presupune că vor intra în posesia creditului. Spunem oficial, deoarece în realitate se pare că cei care au plătit comisionul sînt lăsaţi cu ochii în soare.

Revenind la vizita pe care am făcut-o la sediul “Financiar Euro Center“, în calitate de potenţiali clienţi, trebuie să specificăm că în timp ce funcţionara ne explica faptul că putem obţine cu un salariu minim pe economie un credit de pînă la 6.000 euro, discuţia a fost întreruptă de un telefon, la capătul celălalt al firului aflîndu-se un alt client nerăbdător să obţină împrumutul promis. Acesta a fost înştiinţat că va trebui să aştepte încă două luni deoarece, conform angajatei SRL-ului, actele trebuie trimise la Bucureşti, unde există foarte multe dosare în aşteptare. Bună scuză! Deşi pare greu de crezut, persoana de la telefon părea să fi înghiţit găluşca pe care i-a servit-o funcţionara, din moment ce a continuat discuţia, exprimîndu-şi îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca dosarul său să fie respins la Bucureşti. Şi de această dată, angajata “Financiar Euro Center“ a avut grijă să liniştească viitoarea “victimă“, spunîndu-i: “Dacă toate actele sînt în regulă, dosarul este ca şi aprobat“. Urmînd exemplu clientului de la telefon, şi noi am continuat să fim extrem de interesaţi de oferta de creditare expusă de funcţionara cea blondă, fapt pentru care am părăsit camera pe post de sediu cu o ofertă scrisă de mînă...

Unul dintre asociaţii firmei, un personaj extrem de controversat în Polonia

Promisiunile deşarte înaintate de de cei trei polonezi care se află în spatele afacerii, Norbert Zakrzewski, Janusz Marian Minchberg şi Romuald Marek Minchberg, au reuşit, la Bucureşti, să aducă în pragul disperării 30 de oameni care s-au strîns, în urmă cu cîteva zile, la sediul central al "Financiar Euro Center", fiind nevoie de oamenii legii pentru calmarea spiritelor. Nemulţumiţii reclamau faptul că au fost înşelaţi de firmă cu privire la acordarea de împrumuturi, exprimîndu-şi intenţia de a se retrage din această afacere, pe care o asociază cu un joc piramidal, în schimbul restituirii taxei de 5% din valoarea viitorului împrumut, pe care au plătit-o la încheierea contractului. Surse judiciare din Bucureşti susţin că există doar patru persoane care au primit banii conform contractului încheiat, însă din cei 30 de păgubiţi, foarte puţini au acceptat să depună plîngere penală împotriva celor trei asociaţi. La Constanţa, din cauza faptului că activitatea filialei s-a deschis de scurt timp, încă nu a reuşit să genereze un scandal. Cu toate acestea, conform purtătorului de cuvînt al IPJ Constanţa, Sarmizia Fetcu, şi la Constanţa a fost înregistrată o plîngere împotriva “Financiar Euro Center“, fiind declanşate cercetările în acest sens.

Conform unor surse neoficiale, Romuald Marek Minchberg, unul dintre asociaţii SRL-ului, este un personaj extrem de controversat, avînd conexiuni în mediul de afaceri şi cel politic polonez. În plus, se pare că el a fost cercetat de procurori în calitate de fondator al unei firme de securitate implicată într-un scandal, fiind acuzată că ar fi acţionat ca paravan pentru activităţi criminale mafiote, asociate jocurilor de noroc şi pentru asasinarea, în aprilie 2001, a ministrului Sporturilor din Polonia. Am încercat să aflăm un punct de vedere oficial despre împrumuturile avantajoase oferite de Finaciar Euro Center de la reprezentanţii firmei, însă ni s-a spus că cei trei acţionari polonezi, cu tot cu administrator, sînt plecaţi din ţară şi nimeni altcineva nu are competenţa să ofere detalii presei.