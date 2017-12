Poliţist accidentat grav în timpul misiunii

Un agent de la Serviciul Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) a suferit vătămări grave, sâmbătă seară, după ce a fost lovit de o maşină în timp ce se afla în misiune. Oamenii legii spun că agentul şef Gabriel Florescu, în vârstă de 33 de ani, efectua cercetări la locul unui accident petrecut pe Drumul Naţional 3, între localităţile Pietreni şi Viişoara. Încheiase investigaţiile şi se afla în spatele laboratorului criminalistic mobil, care era parcat în afara carosabilului. Lucrătorul SPR Constanţa urcase în autoutilitară echipamentul folosit pentru măsurători. În momentul în care a închis uşile dubei, a fost lovit de un autoturism marca Ford, condus dinspre Pietreni către Viişoara de Amet Emra, în vârstă de 20 de ani, din localitatea Amzacea. „Gabriel Florescu a fost prins între Ford şi duba Poliţiei, pe care o parcase în afara şoselei şi care avea semnalele luminoase în funcţiune. În urma impactului, a suferit leziuni grave la piciorul stâng. A fost transportat la Spitalul Judeţean Constanţa, de unde a fost transferat mai apoi la Bucureşti, la Spitalul Floreasca. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva piciorul, care a fost amputat de sub genunchi”, a declarat insp. Ciprian Sobaru, şeful Biroului Poliţiei Rutiere Constanţa. Oamenii legii spun că tânărul care conducea Fordul obţinuse permisul de conducere în luna mai a acestui an. Vrând să încetinească, din cauza lipsei de experienţă a apăsat pedala de frână în condiţiile în care carosabilul era acoperit cu polei. Ca urmare, el a pierdut controlul maşinii, care a derapat şi a ieşit în decor, lovindu-l pe agentul şef Gabriel Florescu. „Cu toţii ne aflăm în aceste moment dificile alături de Gabriel Florescu şi de familia lui. Am stat de vorbă astăzi (n.r - ieri) cu soţia lui, care mi-a spus că starea lui de sănătate este stabilă. La ora actuală, încă nu ştim când va fi adus la Constanţa. Noi, toţi cei de la Serviciul Poliţiei Rutiere, vom face tot ce ne va sta în putinţă pentru a-l ajuta să treacă peste aceste momente dificile”, a declarat cms. şef Constantin Dancu, şeful SPR Constanţa. Agentul şef Gabriel Florescu lucrează la Poliţia Rutieră din anul 1996.