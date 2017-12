Polițiștii au deschis o anchetă, după ce o educatoare a fost filmată în timp ce lovea copiii în clasă

Poliţiştii au început, luni, o anchetă în cazul educatoarei de la o grădiniţă din satul Poiana, comuna Vrâncioaia, judeţul Vrancea, filmată în timp ce lovea copiii și striga la ei, femeia fiind cercetată pentru purtare abuzivă şi loviri sau alte violenţe.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Vrancea au anunțat, luni, că educatoarea Mihaela Ciornea, înregistrată în timp ce îi agresa verbal și fizic pe cei mici, este cercetată pentru două infracțiuni.

”Polițiștii s-au autosesizat și a fost întocmit dosar penal pentru purtare abuzivă și loviri sau alte violențe", a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt IPJ Gorj, Lidia Brașoveanu, potrivit căreia niciun părinte de la grădiniţă nu a depus până acum plângere.

Incidentul a fost filmat de mama unuia dintre copii, care i-a cerut educatoarei permisiunea de a asista la ore.

"Dacă te mai ridici, iei bătaie. Te dezbrac. Poate să mă ia poliţia, în secunda doi. Te dezbraci şi te trimit acasă", spune Mihaela Ciornea pe înregistrare, unde se vede cum femeia trage de urechi un copil şi loveşte peste faţă un altul.

O anchetă în acest caz face şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, alături de reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea.

”Luni dimineață, o echipă din cadrul ISJ a plecat în teritoriu, la școala respectivă, să analizeze situația”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, Silvia Chelaru.

La rândul lor, inspectorii din cadrul Direcției pentru Protecția Copilului solicită ca educatoarea să nu mai profeseze în timpul verificărilor, iar cei mici vor fi consiliați psihologic, după cele întâmplate în clasă.

”Am primit sesizare din partea unui părinte. Echipa din cadrul Serviciului de Intervenție Regim de Urgență se află la fața locului. Strategia noastră a fost se ne ducem la grădiniță, să fim însoțiți și de Poliția de la postul local și de referentul din cadrul Serviciului Public Local de Asistență Socială. Aceasta este prima abordare, să ne ducem direct la grădiniță. Avem o poziție fermă. Măcar o perioadă, până când se definitivează toate cercetările, solicităm ca educatoarea să nu mai susțină ore de curs, cu nicio altă grupă. Vom lua lista tuturor copiilor din grupa respectivă și stăm de vorbă cu familia să le ofertăm serviciile pentru reabilitare psiho-socio-emoțională, care cu siguranță are loc în sufletele acelor copii sau a avut loc. Ce am văzut nu are nicio scuză, nu își mai poate nimeni imagina că, în anul acesta, se mai întâmplă asemenea treburi. Facem sesizări către ISJ și către IPJ și, în opinia noastră, nu credem că doamna mai poate desăvârși actul educațional, dar acest lucru rămâne la îndemâna Poliției și a Inspectoratului Școlar”, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, directorul adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, Luminița Liciu.

Directorul Şcolii Vrîncioaia, Nicuşor Caloian, nu a putut fi contactat.