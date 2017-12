Poliţistul - erou, felicitat de conducerea IPJ Constanţa

Şeful postului de poliţie Bărăganu va fi felicitat de conducerea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa (IPJ), după ce vineri a salvat viaţa unui bărbat prins sub un mal de pământ. Victima fusese îngropată la trei metri sub pământ în timp ce încerca să fure bucăţi dintr-o conductă metalică, împreună cu trei complici. „Pentru curajul de care a dat dovadă, lucrătorul va primi o scrisoare de felicitare din partea conducerii IPJ Constanţa. În plus, gestul său, care a însemnat salvarea vieţii unui om, va fi luat în considerare în momentul în care se vor face avansări în grad înainte de termen”, a declarat cms. şef Adrian Rapotan, şeful interimar al IPJ Constanţa. Între timp, lucrătorii Secţiei 9 de Poliţie Rurală Chirnogeni au reuşit să dea de urma celorlalte trei persoane implicate în furtul de conductă de la Bărăganu. „Am stabilit că fapta a fost comisă de patru suspecţi. Trei dintre ei, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, au fugit de la faţa locului şi au fost găsiţi ulterior la domiciliile lor”, a declarat insp. George Caraivan, şeful Secţiei 9 de Poliţie Rurală Chirnogeni.

ŞI-A RISCAT VIAŢA Amintim că incidentul a avut loc pe un câmp aflat în apropierea comunei constănţene Bărăganu, după ce victima, care tăia o conductă metalică aparţinând Agenţiei de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF), a fost îngropată la trei metri sub nivelul solului, în urma surpării unui mal de pământ. În zonă au sosit pompierii militari, mai multe ambulanţe şi poliţiştii din zonă. Autorităţile au început imediat să caute soluţii pentru eliberarea bărbatului rămas captiv. O intervenţie directă ar fi implicat riscuri majore, în condiţiile în care malul de pământ s-ar fi putut surpa şi mai mult în orice moment, riscând să-i îngroape şi pe salvatorii care ar fi încercat să pătrundă în conductă. A fost nevoie de un gest de curaj deosebit din partea agentului de poliţie Robert Sârbu, care a intrat în conductă, alături de doi pompieri, riscându-şi viaţa, şi a reuşit să ajungă lângă victima imobilizată şi rănită. După câteva minute, care au părut ore pentru toţi cei rămaşi la suprafaţă, agentul de poliţie l-a eliberat pe bărbat de sub bolovanii care se prăbuşiseră peste el. Victima a fost scoasă din conductă pe o targă trasă cu o funie de pompieri.