Poliţistul acuzat de luare de mită şi complicitate la furt, lăsat liber

Propunerea de arestare preventivă formulată de procurori împotriva poliţistului de la rutieră Laurenţiu Delicoti, acuzat de luare de mită şi complicitate la furt, a fost respinsă atît de magistraţii Tribunalului Constanţa, cît şi de cei ai Curţii de Apel. Judecătorii au decis, vineri, atît pentru Delicoti, cît şi pentru Mihai Ababei, cel care se presupune că i-a dat mită subofiţerului, cercetarea în libertate. Procurorii au început urmărirea penală faţă de Delicoti şi Ababei după ce, în baza probelor adunate, au stabilit că poliţistul ar fi primit 1.500 de euro pentru a interveni la Serviciul de Medicină Legală Constanţa în vederea obţinerii unui buletin de analiză toxicologică, document care să ateste o valoare a alcoolemiei sub limita legală. Buletinul de analize îi era necesar lui Mihai Ababei pentru a obţine o soluţie favorabilă într-un dosar în care era cercetat pentru producerea unui accident rutier în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Anchetatorii constănţeni au aflat despre implicarea poliţistului Delicoti în fapte de corupţie în timpul ascultării convorbirilor telefonice purtate de un amune Nicu Cercel, bărbat suspectat la vremea respectivă pentru furturi din containere de marfă. Ulterior, el avea să fie reţinut împreună cu alţi patru complici pentru această infracţiune. Cercel a jucat rolul de intermediar în darea de mită după ce a fost contactat de către Mihai Ababei, care l-a rugat să-l ajute să obţină o soluţie favorabilă în dosarul în care era cercetat de poliţiştii rutieri. Cercel a apelat la subofiţerul Laurenţiu Delicoti, iar poliţistul a fost de acord să primească cei 1.500 de euro pentru a modifica alcoolemia lui Ababei sub limita legală. Anchetatorii au stabilit că legătura dintre poliţist şi Nicu Cercel este deosebit de strînsă, ulterior aflîndu-se că Delicoti a primit o parte din bunurile furate din containere pentru a nu da în vileag reţeaua care jefuia transporturile de marfă care plecau din Vama Port Constanţa şi Agigea. În luna aprilie a acestui an, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au reuşit să anihileze o grupare din care făcea parte şi Nicu Cercel, ai cărei membri furau din containere de marfă. Astfel, cu complicitatea mai multor conducători auto de portcontainere transport auto marfă, ce tranzitau judeţul Constanţa, membrii reţelei demontau uşile de acces în container, păstrînd intacte sigiliile legal aplicate şi furau aparatură electrică, electronică, îmbrăcăminte şi încălţăminte. Marfa sustrasă era reintrodusă în circuitul economic prin intermediul unor societăţi comerciale administrate de membrii grupării.