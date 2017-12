Poluare cu pleavă de cereale în Portul Constanţa

Pentru a nu polua mediul înconjurător, fiecare agent economic trebuie să respecte o serie de reguli. Este şi cazul silozurilor care, printre altele, trebuie să fie prevăzute cu filtre care să nu permită propagarea în aer a plevei de la cerealele pe care le adăpostesc. Acest lucru nu se întîmplă în Portul Constanţa, unde două silozuri pun în pericol sănătatea celor care îşi desfăşoară activitatea în zonă. „Sînt silozuri construite de inginerul Saligny, la care nu s-au mai adus îmbunătăţiri de o sută de ani. De fiecare dată cînd se aduc cereale în depozit, aerul din jur devine irespirabil, iar pleava se depune peste clădirile din jur. În plus, am observat că muncitorii care lucrează în aceste silozuri nu poartă nici un fel de echipament de protecţie”, a declarat directorul tehnic al SC Shark SRL - firmă de scafandri care îşi are sediul în apropierea silozurilor cu pricina - Mihai Marinescu. Silozurile sînt administrate de două societăţi: SC Siloport SRL şi SC Niva Prod Com SRL. Conducerea firmei de scafandri a depus o reclamaţie împotriva acestora la Comisariatul Judeţean Constanţa al Gărzii Naţionale de Mediu (GNM). „Ne vom deplasa mîine (astăzi - n.r.) la faţa locului şi vom vedea cu exactitate ce se întîmplă. Cele două societăţi sînt însă cliente mai vechi de-ale noastre. Printre măsurile pe care le vom impune se va număra şi modernizarea silozurilor pe care le administrează. Nu ne interesează ce fel de aparatură vor să achiziţioneze, atît timp cît nu vor mai arunca în aer pleavă de la cerealele depozitate”, a declarat comisarul şef al GNM, Vasile Petro. Mai mult, pentru ca asemenea incidente să nu se mai întîmple, comisarii de mediu sînt hotărîţi să aplice o amendă usturătoare care poate ajunge pînă la 100.000 de lei.