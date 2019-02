Polunin, exclus din „Lacul lebedelor”, de la Opera din Paris! Ce s-a întâmplat

Opera din Paris a revenit asupra deciziei sale de a îl invita pe ucraineanul Serghei Polunin, considerat "copilul teribil al baletului", să evolueze într-un spectacol în luna februarie, după o serie de comentarii ale acestuia - sexiste, dispreţuitoare la adresa persoanelor supraponderale şi elogioase faţă de Vladimir Putin - care au provocat o polemică uriaşă pe reţelele de socializare, informează AFP, potrivit agerpres.ro.

Aurelie Dupont, care deţine funcţia de director artistic al Operei din Paris, l-a distribuit pe celebrul balerin de 29 de ani în spectacolul "Lacul lebedelor", însă, în cele din urmă, a retras acea invitaţie weekendul trecut, potrivit unor relatări apărute luni în presa franceză. Ea a expediat un "e-mail balerinilor" din spectacol, în care a ţinut să salute un "artist talentat", însă a recunoscut că "remarcile publice" făcute de Serghei Polunin nu respectă "valorile" sale, au precizat reprezentanţii Operei din Paris pentru AFP, confirmând o informaţie apărută iniţial în cotidianul Le Figaro.

Supranumit "băiatul rău al baletului" după ce a renunţat la colaborarea cu prestigiosul Royal Ballet din Londra în 2012, Serghei Polunin a devenit cunoscut publicului larg în calitate de protagonist al videoclipului cântecului "Take Me to Church" (2015) din repertoriul artistului Hozier, regizat de David LaChapelle, care are peste 26 de milioane de vizionări pe YouTube. Contul oficial de Instagram al balerinului, care a obţinut recent cetăţenia rusă, abundă din luna noiembrie în comentarii pro-Putin şi remarci cu conotaţii homofobe şi dispreţuitoare la dresa persoanelor obeze şi supraponderale. Acele mesaje online au stârnit furia mai multor balerini ai Operei din Paris, care, fapt rar, s-au conectat în număr mare pe reţelele de socializare în ultimele zile pentru a-şi exprima criticile faţă de Polunin.

Vineri, Serghei Polunin propunea "pălmuirea persoanelor grase", afirmând că el "nu respectă lenea acestora". În ziua următoare, renumitul balerin ucrainean a şters acel comentariu de pe contul lui de Instagram, care este urmărit de peste 170.000 de persoane. La sfârşitul lunii decembrie, Serghei Polunin, comparat la începuturile carierei sale cu Rudolf Nureev, criticase profilul "efeminat" al unora dintre colegii lui balerini.