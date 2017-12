Ponta: „Românii nu sunt europeni de rangul doi”

La mai bine de șapte luni de când au fost ridicate restricțiile aplicate cetățenilor români pe piața muncii din Marea Britanie, aceștia sunt în continuare discriminați de britanici, spre nemulțumirea premierului Victor Ponta. Șeful Guvernului este profund dezamăgit de atitudinea străinilor și chiar a oferit un interviu jurnaliștilor de la cotidianul britanic „The Times”, în care a exprimat poziția României în ceea ce privește tratamentul egal al tuturor cetățenilor din statele membre UE. „Nu suntem cetăţeni europeni de rangul doi, nu ne interzice nimeni şi nu introduce nimeni cote de români. Dacă suntem cetăţeni europeni, suntem toţi egali, şi britanici, şi români, şi orice altceva, şi nicio iniţiativă a unui guvern - şi am zis asta în „The Times“, sunt convins că a auzit acel guvern - nu va fi acceptată de România”, a declarat premierul. În plus, Ponta le-a cerut miniștrilor, în cadrul ședinței săptămânale a Executivului, să-i urmeze exemplul și să comunice poziţia României în cadrul întâlnirilor pe care le au la nivel european. Premierul are aceeași recomandare și pentru șeful statului. „L-aş ruga să urmeze această recomandare şi pe domnul preşedinte, care se mai duce şi dânsul pe la Bruxelles, dar am văzut că nu prea vorbeşte cu nimeni şi, atunci, am să transmit eu această poziţie a României”, a spus Ponta.