Ponta, zâmbind, după ce i-a făcut proşti pe unii jurnalişti: Îmi cer scuze, nu o să mai folosesc...

Premierul Victor Ponta, a afirmat, zâmbind, că îşi cere scuze pentru faptul că i-a catalogat pe unii jurnalişti drept "proşti", deoarece au relatat că noul ministru MDRAP, de origine musulmană, este fina lui Liviu Dragnea, adăugând că va avea grijă să nu mai folosească această insultă. "Îmi cer scuze, o să am grijă să nu mai folosesc...", a răspuns Ponta, zâmbind, întrebat la România TV de ce a folosit acest termen la adresa unor jurnalişti. Miercuri, Ponta le-a spus miniştrilor, în şedinţa de guvern, că nu ştie dacă să râdă sau să plângă atunci când aude "atâţia proşti care publică ştiri" şi afirmă că noul ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Pubice, Sevil Shhaideh, deşi este musulmană, îl are pe Liviu Dragnea ca naş creştin. "Ca şi până acum, presiunile vor fi mari. Am aflat că doamna ministru, deşi este musulmană, are un naş creştin. Deci, nici nu ştiu dacă să râd sau să plâng când aud atâţia proşti care publică ştiri, dar mă rog, asta e", a spus Ponta miniştrilor, în şedinţa de guvern. Ministrul demisionar al Dezvoltării şi Administraţiei, Liviu Dragnea, a afirmat anterior că Sevil Shhaideh nu îi este fină, deoarece în religia musulmană nu există termenul de naş, şi că la căsătoria acesteia i-a fost "martor", alături de alte persoane.