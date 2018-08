Portarii sunt la mare căutare în fotbalul european

Portarul spaniol Kepa Arrizabalaga va îmbrăca tricoul formaţiei Chelsea Londra, transferul de la Atheltic Bilbao la echipa londoneză fiind parafat pentru suma record de 80 de milioane de euro. În vârstă de 23 de ani, Arrizabalaga devine astfel cel mai scump goalkeeper din istoria fotbalului. Tot în această vară, portarul brazilian Allison Becker a fost achiziţionat de FC Liverpool de la AS Roma, pentru suma de 75 de milioane euro.

Iar Real Madrid a anunţat, miercuri seară, transferul lui Thibaut Courtois, de la Chelsea Londra, pentru suma de 39 de milioane de euro, internaţionalul belgian semnând un contract valabil pe şase sezoane cu gruparea „galactică”. Courtois, desemnat cel mai bun portar de la Cupa Mondială din Rusia, mai avea un an de contract cu Chelsea. În tranzacţie a fost inclus şi mijlocaşul croat Mateo Kovacic, care va juca un an, sub formă de împrumut, pentru echipa de pe „Stamford Bridge”. Courtois va efectua joi vizita medicală, iar la prânz va fi prezentat oficial la stadionul „Santiago Bernabeu”. Courtois a vrut foarte mult să ajungă la Real şi să revină la Madrid, unde a jucat în perioada 2011-2014 pentru Atletico.