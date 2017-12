Portavionul Charles de Gaulle se pregătește de plecare în Golf, unde va participa la campania împotriva grupării Statul Islamic

Portavionul francez Charles de Gaulle și grupul său naval se pregătesc să plece în regiunea Golfului, unde ar urma să participe la luptele împotriva grupării Statul Islamic (SI), anunță astăzi site-ul de internet specializat "Mer et marine", relatează AFP. Până în prezent, notează AFP, informația nu a fost confirmată de Palatul Elysée, de statul major al armatei sau de serviciul de comunicare al Marinei. Conform site-ului citat, în general bine informat privind evoluțiile din domeniu, plecarea grupului aeronaval al urma să fie anunțată oficial cu prilejul discursului dedicat forțelor armate pe care președintele François Hollande urmează să-l prezinte la 14 ianuarie, la bordul navei, în largul portului Toulon. Pentru desfășurarea ceremoniei este prevăzut ca portavionul să ridice ancora din Toulon în ajun, la 13 ianuarie. Conform unor surse concordante apropiate dosarului, misiunea portavionului și a navelor care îl însoțesc, printre care și un submarin de atac, ar urma să dureze până la jumătatea lunii mai. Potrivit site-ului "Mer et marine", portavionul Charles de Gaulle și cele circa 30 de avioane pe care le are la bord, printre care și aparatele de vânătoare Rafale, urmează să se poziționeze în Golful Persic, unde urma să participe la campania de bombardamente aeriene ale alianței internaționale conduse de SUA împotriva forțelor jihadiste ale grupării SI. Franța, care participă la această campanie doar în teatrul de operațiuni din Irak, dispune în prezent în regiune de nouă avioane Rafale, de un avion de realimentare C135, de un avion de detecție și control aeropurtat E-3F Awacs și de un avion de patrulare maritimă Atlantique 2.