Portul şi Peştera au rămas lideri

În Liga a IV-a la fotbal, marţi s-a disputat a doua etapă intermediară din acest campionat. În Seria Est, Portul Constanţa şi CS Agigea au reuşit a cincea victorie în tot atâtea etape şi conduc detaşat în clasament. Meciul direct dintre cele două fruntaşe va avea loc pe 8 octombrie, în etapa a 10-a, la Constanţa. În Seria Vest, doar CS Peştera pare mai constantă şi are trei puncte avans.

Rezultate înregistrate în etapa a cincea - SERIA EST: Viteazu Sinoe Mihai Viteazu - Portul Constanţa 0-3 (M. Măciucă 2, 23, Cr. Geambaşu 10); la juniori: 0-5; CSO Ovidiu - Victoria Cumpăna 6-1 (D. Scupra 22, 72, Al. Mitris 25, C. Costache 34, M. Andrei 41, S. Legănatu 88 - G. Olaru 12); la juniori: 2-3; Sparta Techirghiol - CS Agigea 1-2 (C. Spătaru 56 - A. Mogoşanu 5, P. Cristache 21); la juniori: 5-1; AS Cogealac - Aurora 23 August 3-3 (Cr. Jianu 12, 77, M. Pusi 64 - R. Bodarcea 33, Fl. Vlădoiu 42, C. Apetrăchioaei 71); la juniori: 5-1; GSIB Mangalia - Viitorul Pecineaga 6-0 (D. Paraipan 25, L. Alexandru 60, N. Bărbulescu 65, S. Zgubea 71, 76, B. Duţu 81); la juniori: 5-0; Gloria Albeşti - Cariocas Constanţa 2-0 (Cl. Pîrvulescu 25, Şt. Răileanu 77-pen); la juniori: 2-4. Clasament: 1. Portul 15p (golaveraj 18-5); 2. Agigea 15p (15-6); 3. Albeşti 12p (18-11).

SERIA VEST: Dacia Mircea Vodă - Ştiinţa Poarta Albă 3-2 (B. Rusu 11, V. Ciobanu 76-pen, M. Voicu 90 - C. Cristu 13, E. Baubec 68); la juniori: 2-5; Sport Prim Oltina - Perla Murfatlar 2-5 (G. Plăcintă 7, 61 - I. Lefter 16, Cr. Manoliu 30, 42, Al. Manea 41, C. Boglea 58); la juniori: 0-0; CS Carvăn Lipniţa - CS Mihail Kogălniceanu 1-2 (Fl. Răducanu 53 - R. Tănasă 20, I. Ciobanu 51); meciul de juniori a fost amânat; Carsium Hîrşova - CS Cernavodă 1-0 (I. Popa 65); la juniori: 0-6; Vulturii Cazino Constanţa - Steaua Speranţei Siliştea 2-0 (D. Ziadin 37, E. Asan 87); la juniori: 2-2; Gloria Băneasa - CS Peştera 1-3 (M. Sivriu 71 - D. Normambet 44, Enis Cogali 55, 93); la juniori: 8-0. Clasament: 1. Peştera 13p (golaveraj 20-4); 2. Cernavodă 10p (17-7); 3. Vulturii 10p (16-8).