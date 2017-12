Porturile culturale, în prim-plan la Muzeul de Istorie

Proiectul „LIMEN. Porturi culturale din Marea Egee și Marea Neagră”, în care Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) este partener, a ajuns la final. Cu acest prilej, vineri, de la ora 13.00, la sediul instituției de cultură tomitane se vor prezenta activitățile întreprinse de echipa MINAC, precum și un scurt material video, de două minute, cu principalele imagini de promovare pentru fiecare port cultural inclus în proiect.

Proiectul „LIMEN. Porturi culturale din Marea Egee și Marea Neagră” este inițiat de Centrul pentru Monumente Bizantine și Post-Bizantine din Thessaloniki (Grecia) și are ca obiectiv principal elaborarea unor circuite culturale maritime între Marea Egee și Marea Neagră, care să aibă ca puncte de oprire următoarele orașe: Istanbul (Turcia), Batumi (Georgia), Odesa (Ucraina), Varna (Bulgaria), Kavala (Grecia).

„Toate aceste porturi culturale au ca liant vechile rute comerciale maritime practicate în antichitate și în perioada medievală, modele de interrelaționare culturală dintre spațiul european și cel non-european vecin, unite prin Marea Neagră și Marea Egee. Meritul principal al proiectului „LIMEN. Porturi culturale la Marea Neagră și la Marea Egee” este acela de a fi încercat să aducă în prim-plan componenta culturală a unor orașe preponderent comerciale, prin care se poate aduce un plus în dezvoltarea economică a fiecăruia”, spun organizatorii evenimentului.

„LIMEN” este o continuare a proiectului „OLKAS: From the Aegean to the Black Sea - Medieval Ports in the Maritime Routes of the East (OLKAS: De la Marea Egee la Marea Neagră. Porturi medievale în cadrul rutelor maritime ale Estului)”.

Citește și:

Cursuri de turism cultural

Periplu pe mările timpului cu „Olkas“

Nou proiect pentru turismul cultural din spaţiul pontic şi egeean