Posibilităţi de colaborare româno-turcă, discutate la Constanţa

Conducerea Uniunii Democrate Turce din România (UDTR) s-a întîlnit ieri cu reprezentanţi ai Agenţiei Turce pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (TIKA). Delegaţia guvernamentală turcă se află în România în perioada 4-9 iunie, la invitaţia consulului general al Republicii Turcia la Constanţa, Haluk Agca, pentru a identifica posibilităţi de cooperare româno-turcă în domeniul agriculturii şi tehnologiilor IT, potrivit unui comunicat de presă al UDTR. Preşedintele UDTR, Osman Fedbi, şi secretarul general Ervin Ibraim le-au prezentat oaspeţilor istoricul şi proiectele culturale iniţiate de Uniune, inclusiv publicaţiile editate. Osman Fedbi a afirmat că în cadrul întîlnirii s-au abordat şi problemele cu care se confruntă comunitatea turcă din mediul rural şi s-a propus găsirea unor soluţii comune pentru burse de studii la universităţi, în special pentru copiii proveniţi din familii cu venituri mici, care doresc să-şi continue studiile la nivel universitar şi nu au posibilităţi materiale. “Sîntem încîntaţi că am reuşit să-i cunoaştem personal pe liderii comunităţii turce şi tătare din România şi să identificăm problemele cu care se confruntă. Am venit pentru a identifica toate posibilităţile de colaborare în diferite domenii de activitate în vederea alaborării de proiecte comune de finanţare", a declarat Lale Ugur, expert în cadrul TIKA. Agenţia Turcă pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională a fost înfiinţată în 1992, în subordinea prim-ministrului şi deţine reprezentanţe în ţări precum: Afganistan, Albania, Azerbaidjan, Bosnia Herţegovina, Etiopia, Macedonia, Mongolia, Senegal, Ucraina, Republica Moldova. Delegaţia turcă a fost însoţită de consulul general al Republicii Turcia la Constanţa. La discuţii au participat şi preşedintele UDTTMR, Saladin Ageacai, şi prim-vicepreşedintele Kenan Omer.