Președintele CJC ar putea scăpa definitiv de controlul judiciar

14:15:04 / 05 Februarie 2015

presedintele cjc ar putea scapa

Nu este un om rau,am lucrat impreuna ,din anul 1993 ,pana in 1997,este un OM EXTRAORDINAR! Sincer,au fost momente cand si-ar fi dat si painea de la gura ptr.angajatii lui.Am impartit de "N" ori bucata de paine,tuturor angajatilor, Am avut cu dansul si clipe bune,dar si momente grele.Ptr.cele grele,EU l-am iertat,.Sunt si voi fi intotdeauna alaturi de EL ,de toti prietenii lui,care,cu placere mi-aduc aminte ca am colaborat frumos si corect.Nu este corect cum se procedeza(si nici pana acum!) cu Sorin Strutinscki ,RADU MAZARE si NICUSOR CONSTANTINESCU! ATI uitat de REVOLUTIONARII CURAJOSI care au infiintat UNIV .MARITIMA CIVILA cta? Voi,cei care acum sunteti liberi si care, la REVOLUTIA din 1989 a-ti stat ascunsi in case de frica,ACUM scoate-ti nasul afara? Aveti mare tupeu NESIMTITILOR! Fereasca D-ZEU sa vina alta REVOLUTIE! Atunci ,sigur veti fi gasiti si nu cred ca va va scapa cineva,ve-da de DRACU! EL este SEFUL vostru!