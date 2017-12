Precizări despre cine beneficiază de venituri majorate

06:55:41 / 15 Ianuarie 2017

Cifre clar gresite!

Daca cifrele comunicate de dna Olguta sunt cele din articol atunci ele sunt,intentionat,eronate. Am luat in calcul doar numarul de pensionari. Astfel din 5076744 de pensionari vor fi cu pensie pana la 2000 lei un numar de doar 1227018 ! Cum toti stim ca marea majoritate a pensionarilor au pensii mici,in jurul a 1000 lei din ziar ar rezulta ca pensii peste 2000 lei vor avea circa 75% din totalul pensionarilor!!! Si inca ceva: vor avea pensia minima de 520 lei un numar de 1022168 de pensionari ceeace ar rezulta ca pensionarii cu pensii intre 520 si 2000 lei ar fi doar de 204850,un incredibil de mic procent de 4%. In realitate eu banuiesc ca acest procent ar fi chiar 75%. Cine a gresit,Olguta sau ziarul,sa faca o corectare a cifrelor daca nu cumva a fost facut cu intentie asa cum mint politicienii de azi,de ieri sau alaltaieri prostind lumea pe fata