Prefect cu acte în regulă, la Constanţa

“Am emoţii! E prima dată cînd vin la Constanţa în calitate de ministru”. Aşa şi-a început discursul ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, venit la Constanţa ca reprezentant al Guvernului, pentru învestirea în funcţie a noului prefect al Constanţei, Liviu Tit Brăiloiu, numit joi de Guvern. „Îmi face plăcere să particip la această învestitură pentru că este un moment important pentru toţi constănţenii. Sînt mandatat de Guvernului României să duc la îndeplinire două hotărîri adoptate în şedinţa de joi a Executivului”, a declarat ministrul Nemirschi în faţa primarului Constanţei, Radu Mazăre, a preşedintelui Consiliului Judeţean (CJC), Nicuşor Constantinescu, ÎPS Teodosie, diplomaţilor străini şi a numeroase pesonalităţi din judeţ, directori de deconcentrate, parlamentari, primari şi cetăţeni. Demnitarul a dat citire celor două hotărîri guvernamentale care au stat la baza înlocuirii fostului prefect, Dănuţ Culeţu, cu Liviu Tit Brăiloiu, i-a mulţumit lui Culeţu pentru serviciile sale ca prefect al Constanţei şi l-a invitat pe noul prefect să depună jurămîntul de credinţă. După momentul solemn, ÎPS Teodosie i-a dat binecuvîntarea noului prefect, căruia i-a recomandat să se pună în permanenţă în slujba cetăţenilor. După ceremonia de învestitură, Liviu Tit Brăiloiu a declarat că, în noua sa calitate, va urmări aplicarea politicii noului Guvern, dorind totodată să aibă o relaţie bună cu şefii serviciilor deconcentrate şi să susţină proiectele benefice pentru judeţul Constanţa: „Voi asigura o transparenţă a activităţii Prefecturii şi voi eficientiza activitatea instituţiei. Pentru a realiza acest lucru am nevoie de o colaborare strînsă. Un judeţ cum este Constanţa are un potenţial care poate fi folosit doar cu o reală descentralizare administrativ-financiară şi o conlucrare firească între factorii responsabili de la nivel local. Consider că trebuie să existe o colaborare foarte strînsă între CJC, Prefectură şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură, pentru ca împreună să reuşim să depăşim momentele critice din evoluţia socio-economică pe care o traversăm. Sînt optimist în ceea ce priveşte depăşirea crizei, deoarece CJC şi Primăria au reuşit să traverseze în condiţii destul de vitrege ultimii patru ani, fără susţinere din partea Guvernului. Vă asigur că voi susţine în cadru legal toate proiectele care vizează dezvoltarea judeţului şi, în acest sens, voi avea consultări cu şefii direcţiilor, pentru ca judeţul nostru să beneficieze de fonduri europene pentru infrastructură, pentru turism şi agricultură, dar şi pentru platforma portului Constanţa” a declarat Brăiloiu. La rîndul său, Nicuşor Constantinescu a declarat că numirea noului prefect este rezultatul democraţiei şi voinţei cetăţenilor judeţului Constanţa. Ideea unei descentralizări reale a fost susţinută şi de Constantinescu: „Spun aceste lucruri pentru că eu, ca preşedinte al CJC, ales uninominal prin reforma administrativă care a avut loc anul trecut, m-am simţit de multe ori frustrat de faptul că legea descentralizării nu s-a produs încă. Această descentralizare face parte din programul coaliţiei PSD - PD-L, care înseamnă descentralizarea serviciilor deconcentrate la nivelul fiecărei instituţii din judeţ, înseamnă apropierea de cetăţeni a deciziei. Toată lumea vorbeşte de această descentralizare, dar nimeni nu o produce. Spitalul Judeţean Constanţa este patrimoniul CJC, dar directorul e numit de un ministru. Din păcate, nici măcar un reprezentant al propietarului (CJC) nu ia parte la procesul decizional. Am credinţa că instituţia Prefectului se va democratiza. Nu trebuie să o mai privim ca pe o instituţie bau-bau a judeţului, care şi-a depăşit politic atribuţiile. La rîndul său, Radu Mazăre a apreciat că, la nivelul Constanţei, nu va mai fi încrîncenarea din ultimii ani. „Pentru a putea să ne facem treaba la Constanţa, trebuie să ne înţelegem între noi. Ce sens are să ne tot luptăm între noi, să stăm imobili în răutate? Lucrurile acestea se vor mai degaja, iar discuţiile între instituţii vor fi mai lejere, în aşa fel încît să ducem Constanţa cît mai sus pe proiecte şi programe”, a spus Mazăre.