Vampiri sunt mai populari ca niciodată, cel puţin la People\'s Choice Awards. Seria Twilight / Amurg a fost marea câştigătoare a premiilor, decernate în cursul serii de miercuri. Franciza a strâns patru distincţii, printre care şi cel de Filmul favorit, întrecând alte filme nominalizate precum „The Social Network / Reţeaua de socializare” sau „Inception / Începutul”, dar şi la categoriile Dramă şi Distribuţia preferată. Kristen Stewart a reuşit la rândul ei să le învingă pe eternele rivale Julia Roberts, Angelina Jolie şi Jennifer Aniston, adjudecându-şi premiul de Actriţa de film preferată. Nu acelaşi noroc l-au avut şi colegii ei, Robert Pattinson şi Taylor Lautner, care la nominalizarea pentru premiul Actorul de film preferat au pierdut în favoarea lui Johnny Depp, laureat pentru rolul din „Alice in Wonderland / Alice în Ţara Minunilor”. Actorul britanic Robert Pattinson a fost învins şi la categoria Starul de film preferat sub 25 de ani, câştigată de Zac Efron.

Adam Sandler a fost învingător ca star de comedie, în timp ce filmul său, „Grown Ups”, a fost numită cea mai bună comedie. Îndrăgitul actor american s-a prezentat la ceremonia de premiere prezentată de Queen Latifah cu un ochi învineţit, glumind despre ce ar fi putut să i se întâmple. Cert este că la începutul anului, actorul a fost nevoit să dezmintă zvonurile că ar fi murit în urma unui accident de ski. În ceea ce priveşte serialele, „House M.D. / Dr. House” a primit trei premii pentru Cea mai bună dramă, Actorul de televiziune preferat primit de Hugh Laurie şi Actriţa de televiziune preferată desemnată Lisa Edelstein. La categoria Nou în seriale de televiziune la comedie a fost preferat „Bleep My Dad Says”, în timp ce la categoria dramă, premiul a fost adjudecat de „Hawaii Five-O”. Comedia muzicală „Glee” a fost votată drept Serialul preferat de comedie.

La categoria Muzică, Eminem a fost marele câştigător, reuşind să îşi adjudece trofeul Artistul masculin preferat, dar şi categoria Hip-hop. Rapperul a mai luat şi premiul pentru Cel mai bun cântec, alături de Rihanna, pentru „Love the Way You Lie”. La rândul său, Rihanna a primit trofeul pentru Artistul pop preferat. Katy Perry, care a dominat topurile muzicale din 2010 cu hituri precum „California Gurls” şi „Teenage Dream”, a fost desemnată Artista preferată a anului şi Celebritatea preferată de pe Internet a anului, învingând-o astfel la ambele categorii pe marea ei rivală, Lady Gaga. Taylor Swift, al cărei album „Speak Now” a fost unul dintre materialele discografice cu cele mai mari vânzări pe plan mondial în 2010, a triumfat la categoria Artistul preferat de muzică country. Gala People\'s Choice Awards reprezintă un important barometru ce măsoară simpatia publicului pentru starurile de la Hollywood.