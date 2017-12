Pregătiri intense pentru CS Volei 2004 Tomis

Şase zile au mai rămas până la cel mai important meci al formaţiei CS Volei 2004 Tomis Constanţa din acest sezon, cel cu Uralochka Ekaterinburg, din sferturile de finală ale Cupei CEV. Până la întâlnirea cu rusoaicele, programată miercuri, de la ora 20.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe se vor deplasa la sfârşitul acestei săptămâni la Bucureşti, pentru întâlnirea cu IOR, din etapa a 17-a a Divizia A1 la volei feminin. Programat cu patru zile înainte de primul duel cu formaţia legendarului Nikolay Karpol, meciul cu penultima clasată din întrecerea internă nu este considerat un test de voleibalistele constănţene. „Din păcate, pentru noi urmează un meci foarte uşor. IOR nu este o echipă cu care ne-am putea pregăti. Am putea spune că meciul de acum o săptămână, cel de la Craiova, ne-a pregătit mai bine pentru meciul contra rusoaicelor, dar acesta nu cred că are cum să ne ajute”, a spus Ioana Pristavu. „Am fi avut nevoie de un meci mult mai puternic pentru a ne pregăti, dar trebuie să ne adaptăm. Ne pregătim însă de ceva vreme pentru meciul cu Uralochka şi având în vedere că această echipă este condusă de una dintre legendele voleiului, avem emoţii. Este şi o nerăbdare şi o curiozitate să vedem această echipă aici”, a spus şi Elena Prisecaru. Chiar dacă ultima partidă din campionat, înainte de întâlnirea cu una dintre echipele de renume din Europa, nu va fi una dificilă, constănţencele au avut parte în această săptămână de o serie de antrenamente intense.„În ultimele trei săptămâni am lucrat special la antrenamente pentru această dublă confruntare cu Uralochka. Am ajuns în această fază a cupelor europene şi vrem să o depăşim. Meciul cu IOR Bucureşti nu va fi un test pentru noi, dar ne vom folosi de el pentru a pune în aplicare tot ceea ce am făcut la antrenamente în ultima perioadă şi pentru a pregăti meciul cu Uralochka Ekaterinburg, care va fi un adevărat test pentru echipa noastră”, a declarat antrenorul secund Constantin Alexe. Partida cu IOR Bucureşti - CSV 2004 Tomis va avea loc sâmbătă, de la ora 13.00.