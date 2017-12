Pregătiri pentru noul an şcolar, în instituţiile de învăţămînt

Administraţiile locale constănţene pregătesc unităţile de învăţămînt pentru începerea noului an şcolar 2008/2009. La Negru Vodă, spre exemplu, toate unităţile de învăţămînt au beneficiat de renovări înainte ca elevii să păşească din nou în sălile de curs. „Avem un liceu, cîteva grădiniţe şi şcoli generale care au beneficiat de modernizării în vederea începerii noului an şcolar 2008-2009. Toate unităţile de învăţămînt sînt gata să-şi primească elevii”, a declarat edilul-şef al oraşului, Ion Nicolin. Negru Vodă are în administrare trei sate şi în fiecare localitate există cîte o unitate de învăţămînt. În Negru Vodă funcţionează un liceu cu aprox. 200 de elevi, două şcolii cu patru clase şi o grădiniţă cu 150 de copii, în Darabani, o şcoală generală I-VIII şi o grădiniţă, iar în satul Vîlcele, o şcoală generală cu 30 de copii. Şi în comuna Deleni se fac pregătiri intense pentru prima zi de şcoală a elevilor, pentru ca interiorul unităţilor de învăţămînt să fie primitor pentru toţi cei care îi vor trece pragul. Potrivit declaraţiilor primarului localităţii, Marian Dan, în afară de reabilitările care se fac la cîteva şcoli, doar renovarea unităţilor de învăţămînt a costat aprox. 100 de mii de lei. „Sîntem în plin proces de igienizare a unităţilor de învăţămînt din comună. La noi învaţă aproximativ 500 de elevi din clasele I-VIII şi de liceu, iar 160 de copii merg la grădiniţă”, a declarat primarul din Deleni. La Saraiu, în schimb, şcolile şi grădiniţele sînt reabilitate de la finele anului trecut, iar primarul, Vasile Băjan, spune că lucrările de modernizare s-au menţinut, astfel că nu a mai fost nevoie de alte renovări pentru instituţiile de învăţămînt în care învaţă cei 183 de elevi de clasele I-VIII şi cei 60 de copii de grădiniţă. „Şcoala şi grădiniţa din satul Darabani şi grădiniţa din Saraiu se prezintă în condiţii foarte bune şi nu au necesitat alte zugrăveli. În schimb, şcoala din Saraiu încă nu este dotată complet, mai are nevoie de montarea une instalaţii termice, pe care, însă, încă nu ştim cum o vom achiziţiona. Avem nevoie de o sumă de cel puţin 70 de mii de lei pentru instalaţia termică”, a declarat Băjan.