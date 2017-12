Premieră românească Judecător CCR urmărit penal de DNA

08:15:08 / 23 Ianuarie 2015

Si politica a devenit un busines

Unde iti este gradina Doamne?Inalta-i gardul ca parca toti penalii care-l sar ajug in Romania si,toti vor sa ajunga la izvorul de udat.Sau Romania este gradina ta Doamne? Atunci ori darami gardul si ii ,,promovezi ''sa plece pe pustii ori incepe cu ei ,ca mana de lucru,sa construiesti Canalul Dunare Bucuresti.Asa ceva chiar ca este de neinteles.Baietii astia chiar sunt prosti.Dupa cum se vede din originea lor politica democratii nu se deosebesc de liberali nici prin originea sociala si nici prin marea lor inclinatie spre folosirea incorecta ,corupta a pozitiilor pe care le au.Romanii au asistat si inca vor mai asista la imbulzeala nerusinata a priceputilor ,,baroni ai jafului''la marele ospat post comunist.Si,masa a fost bogata.Ce a ,,apartinut''poporului s-a ,,facut'' privatizare -furt.Strigatul de alarma indicand coruptia se aude peste tot.Cine striga?Cine cine sa auda.Poporul inca mai crde ca cei care merg in structurile importanta ale statului sunt pentru a actiona pentru principiile si ideile afisate in campania electorala.Acestia nu sunt alceva decat functionari intretinuti sau imbogatiti care isi apara propriile interese.fara o vointa proprie. Ma gandesc ca daca don Toni Grebla ,vazandu-i ce avere are te gandesti ca poate este victima propriei lui prostii;inhaitarea cu tiganii.A mai facut-o si altii si vai mamalor.Oare chiar asa sa fie,cand se aduceau bani la partid pentru campanie domnu Boc,don Ponta si nu numai ei, si astia de pe la esaloane mai mici ,nu stiau ca urma sa plateasca costul campaniilor prin slujbe oferite de guvern,contracte si nepotism in tandem cu delapidarea si incalcarea legilor?Dar, de ce sa nu recunoastem ca si coruptia are si ea partea ei benefica,pozitiva;uneori actioneaza ca un dizolvant al unitatii politice unui partidelor fara....printzipuri.