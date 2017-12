Premierul britanic va declanșa ieșirea din UE până la finalul lui martie 2017

Premierul Marii Britanii, Theresa May, a declarat pentru BBC că va invoca Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona, pentru declanşarea procedurii de ieşire din UE, până la finalul lui martie 2017. Întrebată de BBC care va fi data exactă când intenţionează să invoce Articolul 50, Theresa May a spus doar că procesul oficial de ieşire a Marii Britanii din UE va începe până la sfârşitul lunii martie 2017. ”Puterea şi autoritatea se va întoarce către instituţiile alese din ţara noastră. Acest lucru înseamnă că autoritatea legislaţiei UE în Marea Britanie va lua sfârşit”, a mai subliniat Theresa May.

Pe de altă parte, premierul a ținut să precizeze că Marea Britanie va ţine cont de preocupările Scoţiei privind ieşirea din UE, dar negocierile vor fi purtate de Guvernul de la Londra, nu de cel de la Edinburgh. Precizarea a fost făcută în urma întrebării tot mai stăruitoare a presei privind un eventual drept de veto al Scoției privind Brexitul. Theresa May a ținut să sublinieze încă o dată că Guvernul britanic va lua în considerare preocupările Scoţiei şi ale celorlalte ţări care fac parte din Regatul Unit. Marţi, premierul scoţian, Nicola Sturgeon, declarase că ţara sa doreşte să cunoască mai multe detalii despre modul în care Guvernul britanic planifică ieşirea din UE pentru a preveni un Brexit dur, care ar afecta grav economia.