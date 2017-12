Premierul Sorin Grindeanu infirmă schimbarea coordonatorului Direcției Antifraudă din ANAF

Premierul Sorin Grindeanu a infirmat miercuri seara informațiile referitoare la o decizie a sa de schimbare din funcție a șefului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din ANAF, precizând că acestea sunt „false”. „Nu am semnat niciun ordin de schimbare din funcție a șefului Direcției Antifraudă. Infirm, este o informație falsă. Știu sigur că nu am în mapă un astfel de document. Am avut diverse discuții cu conducerea ANAF, aștept propuneri de îmbunătățire a activității instituției. Dacă președintele ANAF consideră că activitatea poate fi mai bună sub conducerea altor manageri, primesc sugestii și în acest sens”, a declarat pentru MEDIAFAX premierul Sorin Grindeanu. În media au apărut informații conform cărora coaliţia de guvernare discută posibilitatea demiterii coordonatorului Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, Dragoş Voinescu şi înlocuirea lui cu Gabriel Gheorghe, postul aparţinând ALDE.

Gabriel Gheorghe a candidat la Senat pe lista depusă de organizaţia ALDE Sibiu. El a declarat că “au fost discuții”, dar că nu poate confirma numirea sa la conducerea Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală până nu este publicată în Monitorul Oficial și că “lucrurile se pot schimba”. Răspunzând la întrebarea legată de motivul schimbării la nivelul conducerii Direcției Antifraudă, Gheorghe a confirmat că ar putea fi legată de slaba colectare la buget a taxelor și impozitelor.