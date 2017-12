Premierul Tăriceanu şi ambasadorul SUA la Bucureşti, în “misiune” la Kogălniceanu

Ieri, ultima zi a exerciţiului militar româno-american “Sniper Lance 07”, care a avut loc la aerodromul M. Kogălniceanu, a fost dedicată “distinşilor vizitatori”. La ora prînzului, un elicopter a aterizat pe pista aeroportului constănţean şi din el au coborît primul ministru Călin Popescu Tăriceanu şi ministrul Apărării, Teodor Meleşcanu, însoţiţi de şeful Statului Major General, contraamiral Gheorghe Marin, şi secretarul de stat din cadrul Ministerului Apărării, Corneliu Dobriţoiu. La aeroportul M. Kogălniceanu au mai venit ieri şi ambasadorul SUA la Bucureşti, Nicholas Taubman, precum şi comandantul Forţelor Aeriene ale SUA în Europa, lt. gen. Robert Bishop. Premierul Tăriceanu şi ambasadorul SUA nu au rămas la sol, ci au urcat la bordul unui avion american KC-135, specializat în alimentarea în aer. Piloţii americani le-au explicat celor doi oficiali ce presupune acţiunea de alimentare în aer şi le-au făcut şi o demonstraţie, zburînd pînă deasupra oraşului Focşani. “A trebuit să mă întind pe jos ca să pot vedea cum alimentează avioanele F-15. Amîndoi (n.r. -Tăriceanu şi Taubman) am stat astfel, pentru că acolo era doar un hublou şi un spaţiu îngust, astfel încît era mai greu de văzut”, i-a povestit premierul ministrului Apărării, cînd a coborît din avionul tip cisternă. Zborul a durat cîteva ore, iar la întoarcere, cei doi au susţinut o conferinţă de presă. Tăriceanu a declarat că exerciţiul “Sniper Lance” a contribuit la întărirea relaţiilor dintre România şi SUA. Ca o confirmare a bunelor relaţii diplomatice şi militare existente între cele două state, în 2008, în România va avea loc summit-ul NATO. “Faptul că acest summit se va ţine în România înseamnă că celelate state membre NATO au încredere în noi. Demonstrează că România este pregătită “pentru a face faţă unei astfel de provocări”, a declarat premierul.

Americanii vor trupe româneşti în Irak

O altă confirmare a relaţiilor militare existente între cele două state este prezenţa soldaţilor români în teatrele de operaţiuni din Balcanii de Vest, Afganistan sau Irak, alături de cei americani. În ceea ce priveşte retragerea forţelor militare româneşti din Irak, premierul susţine că nu îşi va schimba niciodată părerea. Ideea a fost susţinută şi de ministrul Apărării, care a declarat: “În ceea ce priveşte prezenţa trupelor în Afganistan, niciodată nu am fost de părere că ar trebui retrase. Pentru acea dislocare a fost semnat un acord şi ne vom ţine de cuvînt. În schimb, în Irak am dori să elaborăm un calendar al retragerii forţelor militare române, pe măsură ce acestea îşi termină misiunea”, a declarat Meleşcanu. În schimb, ambasadorul SUA la Bucureşti, Nicholas Taubman, a declarat: "Am dori ca România să rămînă alături de noi în Irak. Considerăm că mai sînt multe de făcut acolo, dar înţelegem că sînteţi o naţiune suverană şi veţi fi singurii care veţi decide". Oficialul a arătat că partea americană este recunoscătoare României pentru sprijinul acordat pînă în prezent în Irak. Tăriceanu a subliniat faptul că pe teritoriul României nu se vor înfiinţa baze militare americane, ci că trupele Unchiului Sam se vor antrena doar în unităţile militare de la Mălina, Babadag, Mihail Kogălniceanu. Ambasadorul Taubman a mai declarat că baza de la Kogălniceanu este unică din punctul de vedere al facilităţilor geografice pe care le oferă şi că este foarte încîntat că trupele americane au posibilitatea de a se antrena în această zonă. La încheierea vizitei, oficialităţile au avut parte de un zbor demonstrativ al avioanelor americane F-15, aparţinînd Forţelor Aeriene Americane, în formaţie cu MiG 21 Lancer, de la Baza 86 Aeriană Feteşti. Exerciţiul “Sniper Lance”, care a început pe 23 aprilie, a avut drept scop antrenarea în comun a celor două forţe aeriene aflate sub comandă NATO.