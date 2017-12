Premierul turc va merge la Chişinău cu sabia lui Ştefan cel Mare

18:20:43 / 15 Decembrie 2013

Comentariu

Mesaj pt. Moldovean Roman. Tarile romane au avut marele noroc sa fie ocupate de imperioul Otoman ca altfel erau ocupate de imperiul Tzarist sau de unguri si in al doilea caz nu mai era vorba de ocupare ci de asimilare fortata si azi nu mai erau existente tari romanesti cu raion rusesc sau ungaria. tarile romane sub ocupatie turcesca au avut statut de stat vasal nu de pasalic turcesc asa cum tu spui in mod gresit. Statul vasal avea libertatea la limba sa, cultura sa, literatura ei, religia ei etc etc etc. Pasalic turcesca a fost in Ungaria circa 200 de ani spre avantajul Tarilor romane care erau protejate de invazia ungara. Tot asa s-a intimplat cind in urma razboaielor de 6 ani Imperioul Otoman a aparat Moldova pina in 1812 cind Imperiiul Tzarist ocupa si rusifica Moldova. Istoria trebuie luata in considerarea asa cum a fost, nu pe pareri personale Ca concluzie, si aici cred ca am dreptate, Imperiul Otoman a fost pt. tarile Romanesti o salvare. Daca aveti alta parere atunci vreau sa ascult parerile dumneavoastra. Cu respect,