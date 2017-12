Preşedinte de cinci... litere

TOTUL PENTRU FUNCŢIE Pentru funcţia de preşedinte al PDL, unii dintre candidaţi sunt dispuşi să facă orice. De exemplu, Elena Udrea ar renunţa la poşetele Louis Vuitton şi chiar la pantofii Prada pentru a-i conduce pe portocalii. “Dacă asta ar face ca PDL să câştige din nou alegerile, aş umbla şi desculţă, nu numai în tenişi”, a declarat vineri la Bistriţa Elena Udrea. Deputatul de Roman şi-a început campania în interiorul partidului cu speranţa că va atrage de partea ei cât mai mulţi adepţi ai moţiunii „Noul PDL - o Nouă Românie”. „Cred că era nevoie de această competiţie, partidul era plafonat, era blazat, noi eram demobilizaţi, dezorientaţi după ce două runde de alegeri ne-au adus rezultate din ce în ce mai slabe. Era nevoie de alegeri, dar era nevoie de alegeri care să se desfăşoare cu competiţie”, a spus Udrea. Chiar dacă românii au dat de pământ cu PDL la ultimele alegeri parlamentare, Udrea continuă să uzeze de acelaşi discurs patetic din timpul în care era la guvernare. „Nu avem de ce să ne fie ruşine. Nu am minţit, nu am furat, nu am făcut promisiuni pe care să nu le onorăm”, afirmă Udrea. Nici în 2009 PDL nu a minţit când a spus că nu va mări TVA, pentru ca numai după o lună TVA să fie majorat la 24%. PDL-iştii nu au furat cât au fost la guvernare, ci doar au direcţionat fondurile bugetare şi cele europene către firmele de partid în timp ce tăiau salarii şi dădeau bugetari afară de la muncă „pentru că nu sunt bani”.

CAMPANIE INTERNĂ În timp ce Udrea se preumblă prin ţară ca să adune voturi, la Bucureşti, Monica Macovei şi-a depus, vineri, candidatura la preşedinţia PDL, cu moţiunea intitulată „Reformiştii”. Însoţită de Cristian Preda, Teodor Baconschi, Sever Voinescu şi Ionuţ Popescu, Macovei a declarat că atuul său pentru şefia PDL este credibilitatea. Fiecare dintre cei trei candidaţi la şefia PDL a comentat anunţul lui Traian Băsescu privind revenirea în politică. Atât Udrea cât şi Macovei consideră că Băsescu va aduce numai beneficii pentru PDL după 2014. Actualul preşedinte al PDL, Vasile Blaga, spune că Traian Băsescu este binevenit în PDL după ce-şi încheie mandatul, precizând că nu se simte ameninţat de acesta, în cazul reîntoarcerii în partid, şi că nu îl vede pe actualul şef al statului ca pe un duşman. Declaraţia lui Blaga este cu siguranţă doar una de campanie, dacă ne gândim că Băsescu a declarat public că nu are ce discuta cu actuala conducere a partidului. Cum ar putea Băsescu să revină într-un PDL condus de Blaga? Este mai mult decât evident că Elena Udrea şi Monica Macovei au fost aruncate în bătălie doar pentru a-i pregăti lui Băsescu reîntoarcerea în fruntea PDL. În tot acest timp adversarii politici privesc cu zâmbetul pe buze lupta pentru putere din PDL. Senatorul PNL Puiu Haşotti spune că nu are niciun fel de importanţă cine va fi preşedintele PDL. „În privinţa Monicăi Macovei am vorbit serios. Dacă un procuror ceauşist doreşte să reformeze un partid la 23 de ani după evenimentele din decembrie înseamnă că acel partid este într-o situaţie şi gravă şi penibilă în acelaşi timp. Eu cred că va câştiga alegerile în PDL persoana al cărei nume de familie este format din 5 litere şi se termină cu A”, a declarat Haşotti.